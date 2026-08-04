Экс-агента ФБР обвинили в краже миллиона с российских криптосчетов

Как отмечается, Ярока обвиняют в межгосударственном перемещении краденого и получении краденого после того, как он заявил сотруднику министерства юстиции США о своем разочаровании в связи с тем, что ФБР, по его словам, не может или не хочет действовать против "враждебных криптовалютных счетов". В судебных документах сказано, что Ярок заявил, что расстроен тем, что не может сделать больше для пресечения якобы использования криптовалюты государством-соперником.