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Экс-агента ФБР обвинили в краже миллиона с российских криптосчетов - РИА Новости, 04.08.2026
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05:36 04.08.2026 (обновлено: 05:58 04.08.2026)
Экс-агента ФБР обвинили в краже миллиона с российских криптосчетов

Экс-агента ФБР Ярока обвинили в краже миллиона с криптосчетов, связанных с РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Агент ФБР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшему агенту ФБР Патрику Яроку предъявили обвинения в переводе около одного миллиона долларов с криптовалютных счетов, связанных с Россией, на свой личный криптокошелек.
  • Ярока обвиняют в межгосударственном перемещении краденого и получении краденого после того, как он пожаловался сотруднику министерства юстиции США на бездействие ФБР в отношении «враждебных криптовалютных счетов».
  • Обвиняемый признался, что вошел в системы ФБР, нашел ключи для перевода денег и совершил до дюжины переводов, общая сумма которых составила 925,4 тысячи долларов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывшему агенту Федерального бюро расследований (ФБР) США Патрику Яроку предъявили обвинения в том, что он перевел около одного миллиона долларов со счетов в криптовалюте, якобы связанных с Россией, на свой личный криптокошелек, сообщает телеканал NBC со ссылкой на два источника.
"Руководителя из ФБР, прикомандированного к разведсообществу США, обвиняют по двум федеральным статьям в переводе почти одного миллиона долларов с криптовалютных счетов, связанных с государством-соперником, на свой личный криптовалютный кошелек... По словам двух источников, знакомых с ситуацией, государство-соперник - это Россия", - сообщает телеканал.
Как отмечается, Ярока обвиняют в межгосударственном перемещении краденого и получении краденого после того, как он заявил сотруднику министерства юстиции США о своем разочаровании в связи с тем, что ФБР, по его словам, не может или не хочет действовать против "враждебных криптовалютных счетов". В судебных документах сказано, что Ярок заявил, что расстроен тем, что не может сделать больше для пресечения якобы использования криптовалюты государством-соперником.
Обвиняемый признался в ходе показаний, что вошел в системы ФБР и нашел ключи, необходимые для перевода денег из кошельков, а затем совершил до дюжины переводов. Он заявил, что решил признаться, потому что ему было стыдно, указывает телеканал. Общая сумма переведенных средств составила 925,4 тысячи долларов. Представитель ФБР заявил, что Ярок был уволен из бюро, говорится в сообщении.
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