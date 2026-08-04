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Хуснуллин оценил ход строительства метро и детского сада в Красноярске - РИА Новости, 04.08.2026
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10:28 04.08.2026
Хуснуллин оценил ход строительства метро и детского сада в Красноярске

Марат Хуснуллин оценил ход строительства метро и детского сада в Красноярске

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Красноярск оценил ход строительства метро и детского сада, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По ее данным, Хуснуллин посетил станцию на Высотной и оценил ход первого этапа строительства линии скоростного метротрамвая. Проект масштабный: общая протяженность – более 23 километров. На сегодняшний день выполнено 10,4 километра", - говорится в сообщении.
На реализацию проекта привлечен инфраструктурный бюджетный кредит. Оператором программы выступает Фонд развития территорий под кураторством Минстроя России. Проектирование завершено, по всем этапам получены положительные заключения госэкспертизы. В работе находятся шесть станций.
"Безусловно, метротрамвай кардинально изменит транспортную ситуацию в Красноярске. Он свяжет ключевые районы города, разгрузит дороги, сделает поездки в миллионном мегаполисе быстрее и комфортнее для жителей", – цитирует Хуснуллина пресс-служба.
На стройплощадке вице-премьер провел совещание с заказчиком – краевым предприятием "Центр транспортной логистики" – и генеральным подрядчиком АО "Моспроект-3". Участники рассмотрели текущие вопросы и определили, на что обратить внимание для выполнения задач в срок.
В понедельник губернатор края Михаил Котюков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о ходе строительства метротрама и отметил, что треть работ уже выполнена.
Также вице-премьер посетил готовящийся к вводу детский сад в Октябрьском районе на 270 мест. Строительство велось в рамках комплексного развития территорий по инициативе правообладателя земли.
"Отличный пример того, что механизм КРТ работает и помогает создавать современную инфраструктуру в новых жилых кварталах. Сейчас по всей России в активной фазе порядка полутора тысяч таких проектов с градпотенциалом более 220 млн кв м недвижимости", – отметил Хуснуллин.
 
КрасноярскМихаил КотюковМарат ХуснуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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