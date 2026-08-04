Виталий Королев проинспектировал ход реновации Городского сада в Твери

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев и депутат Госдумы РФ Алена Аршинова проинспектировали ход реновации Городского сада в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Территория комплексно обновляется в сотрудничестве с АНО "Евразия".

"Главное, что все работы идут по плану и в графике. Для жителей очень важно благоустройство Городского сада. Отдельно подробно проработаем управление объектом. Необходимо не только преобразить сад, но и поддерживать его в хорошем состоянии, чтобы он радовал наших жителей качеством услуг, надежностью, безопасностью. Для этого нужна крепкая управленческая команда", – отметил Королев при осмотре площадки.

Реконструкция Горсада – это ключевой пилотный проект по созданию современной среды для жизни и досуга в областном центре. Сейчас благоустраивается центральная аллея с сохранением облика, выкладываются дорожки. В целом на объекте будет устроено 16,5 тысячи квадратных метров нового покрытия.

В Городском саду не будет воздушных линий электропередачи – все кабели разместятся под землей. Они уже смонтированы – выполнено переустройство 13 километров электросетей, что позволяет вести работу по обеспечению электропитания и освещения аттракционов, сценической площадки и других ключевых объектов.

Городской сад станет современным общественным многофункциональным пространством с новыми точками притяжения для жителей всех возрастов. Предусмотрена установка всесезонной сцены для различных мероприятий. Будут созданы условия для активного отдыха.

Доминантой Городского сада станет колесо обозрения, откуда будет открываться живописная панорама столицы Верхневолжья. В июле на нем уже установили кабинки.

На протяжении всей реализации проекта учитываются предложения жителей по благоустройству территории. В частности, по пожеланиям тверитян в Горсаду поставят теннисные столы.