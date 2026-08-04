Шеф-повар посоветовал не экспериментировать с уксусом для консервов

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обычный уксус следует использовать для закруток, а необычные разновидности добавлять только при подаче блюда, рассказал шеф-повар, международный кулинарный судья, телеведущий Сергей Синицын.

По словам шеф-повара, не стоит заменять каменную соль морской или йодированной, поскольку это может нарушить пропорции и испортить заготовку. Синицын также напомнил о необходимости тщательной стерилизации банок и предупредил, что горячее содержимое нельзя заливать в холодную тару, чтобы избежать взрыва.