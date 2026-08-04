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Шеф-повар посоветовал не экспериментировать с уксусом для консервов - РИА Новости, 04.08.2026
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18:04 04.08.2026
Шеф-повар посоветовал не экспериментировать с уксусом для консервов

Синицын: для закруток лучше использовать обычный уксус

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкБанки с аджикой
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© РИА Новости / Артур Лебедев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шеф-повар Сергей Синицын рекомендует использовать обычный уксус для закруток и добавлять необычные разновидности уксуса, например малиновый или бальзамический, только при подаче блюда.
  • По словам шеф-повара, не стоит заменять каменную соль морской или йодированной, а также важно тщательно стерилизовать банки и не заливать горячее содержимое в холодную тару.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обычный уксус следует использовать для закруток, а необычные разновидности добавлять только при подаче блюда, рассказал шеф-повар, международный кулинарный судья, телеведущий Сергей Синицын.
"Обычный уксус, обычный сахар. Если хочется добавить фруктовые ноты, то лучше уже в самом конце, когда подаете это блюдо, взбрызнуть его каким-то особенным уксусом, например малиновым или бальзамическим", - сказал Синицын 360.ru.
По словам шеф-повара, не стоит заменять каменную соль морской или йодированной, поскольку это может нарушить пропорции и испортить заготовку. Синицын также напомнил о необходимости тщательной стерилизации банок и предупредил, что горячее содержимое нельзя заливать в холодную тару, чтобы избежать взрыва.
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