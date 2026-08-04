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Определена самая востребованная вахтовая профессия - РИА Новости, 04.08.2026
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06:41 04.08.2026 (обновлено: 09:21 04.08.2026)
Определена самая востребованная вахтовая профессия

Российские компании стали в три раза чаще искать на вахту мотористов

© РИА Новости / Алексей КуденкоМоторист в машинном отделении ремонтирует один из двигателей
Моторист в машинном отделении ремонтирует один из двигателей - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Моторист в машинном отделении ремонтирует один из двигателей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей.
  • В тройку вахтовых профессий, которые стали более востребованными, также вошли строители и техники.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
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"Самый высокий рост спроса зафиксирован на мотористов — количество вахтовых предложений для них увеличилось на 169% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в исследовании.
Повышенная востребованность специалистов по ремонту и обслуживанию двигателей и силовых установок объясняются запуском промышленных и добывающих проектов.
В тройку профессий, которые компании стали чаще искать для вахты, также вошли строители и техники — число вакансий для них выросло в 2,5 раза.
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