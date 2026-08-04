Определена самая востребованная вахтовая профессия

Моторист в машинном отделении ремонтирует один из двигателей. Архивное фото

Моторист в машинном отделении ремонтирует один из двигателей

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей.

В тройку вахтовых профессий, которые стали более востребованными, также вошли строители и техники.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).

« "Самый высокий рост спроса зафиксирован на мотористов — количество вахтовых предложений для них увеличилось на 169% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в исследовании.

Повышенная востребованность специалистов по ремонту и обслуживанию двигателей и силовых установок объясняются запуском промышленных и добывающих проектов.