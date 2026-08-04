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США, Япония и Южная Корея перешли критическую черту в АТР, заявили в КНДР - РИА Новости, 04.08.2026
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05:37 04.08.2026 (обновлено: 06:01 04.08.2026)
США, Япония и Южная Корея перешли критическую черту в АТР, заявили в КНДР

ЦТАК: действия США, Японии и Южной Кореи в АТР перешли критическую черту

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВид на Пхеньян
Вид на Пхеньян - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи на Корейском полуострове и за его пределами угрожают миру и безопасности, говорится в комментарии ЦТАК.
  • В ЦТАК заявили, что трехсторонняя военная угроза США, Японии и Южной Кореи становится все более очевидной на фоне постоянного укрепления их возможностей по ведению совместных военных действий.
  • КНДР будет отвечать на угрозы нового уровня соответствующим уровнем сдерживания, заявил ЦТАК.
СЕУЛ, 4 авг - РИА Новости. Конфронтационные действия США на Корейском полуострове и за его пределами, а также действия Японии и Южной Кореи уже перешли критическую черту и угрожают миру и безопасности, говорится в комментарии военного обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
"Очевидно, что усиливающиеся конфронтационные действия США на Корейском полуострове и за его пределами, а также безрассудные действия Японии и Республики Корея, следующих за Вашингтоном, уже перешли критическую черту и предстают перед международным сообществом как облик военного союза, угрожающего миру и безопасности", - говорится в комментарии.
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В ЦТАК заявили, что трехсторонняя военная угроза США, Японии и Южной Кореи становится все более очевидной на фоне постоянного укрепления их возможностей по ведению совместных военных действий. В качестве подтверждения агентство привело многонациональные военно-морские учения RIMPAC, проведенные в Тихом океане под руководством США.
По данным ЦТАК, в этом году в учениях участвовали более 30 тысяч военнослужащих, свыше 30 надводных кораблей, пять подводных лодок и более 190 самолетов. Были проведены свыше 500 морских и более 2,4 тысячи авиационных тренировок.
Агентство обратило внимание, что Южная Корея впервые выполняла функции командующего объединенными военно-морскими силами стран — участниц учений, а Япония заняла должность заместителя командующего объединенной оперативной группировкой.
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В комментарии также говорится, что США ускоряют преобразование командования американских войск в Японии в объединенное командование с самостоятельными оперативными функциями. Кроме того, по утверждению ЦТАК, Вашингтон после развертывания в Японии ракетного комплекса средней дальности Typhon намерен разместить его и в Южной Корее.
"Трехсторонняя военная угроза США, Японии и Республики Корея закрепляется как новый кризис безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в комментарии.
В ЦТАК заявили, что КНДР будет отвечать на угрозы нового уровня соответствующим уровнем сдерживания.
"Появление возглавляемой США "оси конфронтации", разрушающей безопасность региона, усиливающей нестабильность и стремящейся к установлению гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, должно встретить должную настороженность и быть сдержано", - заявил комментатор.
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