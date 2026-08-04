США, Япония и Южная Корея перешли критическую черту в АТР, заявили в КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ Конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи на Корейском полуострове и за его пределами угрожают миру и безопасности, говорится в комментарии ЦТАК.

В ЦТАК заявили, что трехсторонняя военная угроза США, Японии и Южной Кореи становится все более очевидной на фоне постоянного укрепления их возможностей по ведению совместных военных действий.

КНДР будет отвечать на угрозы нового уровня соответствующим уровнем сдерживания, заявил ЦТАК.

СЕУЛ, 4 авг - РИА Новости. Конфронтационные действия США на Корейском полуострове и за его пределами, а также действия Японии и Южной Кореи уже перешли критическую черту и угрожают миру и безопасности, говорится в комментарии военного обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи ( Конфронтационные действия США на Корейском полуострове и за его пределами, а также действия Японии и Южной Кореи уже перешли критическую черту и угрожают миру и безопасности, говорится в комментарии военного обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи ( ЦТАК ).

"Очевидно, что усиливающиеся конфронтационные действия США на Корейском полуострове и за его пределами, а также безрассудные действия Японии и Республики Корея, следующих за Вашингтоном, уже перешли критическую черту и предстают перед международным сообществом как облик военного союза, угрожающего миру и безопасности", - говорится в комментарии.

В ЦТАК заявили, что трехсторонняя военная угроза США, Японии и Южной Кореи становится все более очевидной на фоне постоянного укрепления их возможностей по ведению совместных военных действий. В качестве подтверждения агентство привело многонациональные военно-морские учения RIMPAC, проведенные в Тихом океане под руководством США.

По данным ЦТАК, в этом году в учениях участвовали более 30 тысяч военнослужащих, свыше 30 надводных кораблей, пять подводных лодок и более 190 самолетов. Были проведены свыше 500 морских и более 2,4 тысячи авиационных тренировок.

Агентство обратило внимание, что Южная Корея впервые выполняла функции командующего объединенными военно-морскими силами стран — участниц учений, а Япония заняла должность заместителя командующего объединенной оперативной группировкой.

В комментарии также говорится, что США ускоряют преобразование командования американских войск в Японии в объединенное командование с самостоятельными оперативными функциями. Кроме того, по утверждению ЦТАК, Вашингтон после развертывания в Японии ракетного комплекса средней дальности Typhon намерен разместить его и в Южной Корее.

"Трехсторонняя военная угроза США, Японии и Республики Корея закрепляется как новый кризис безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в комментарии.

В ЦТАК заявили, что КНДР будет отвечать на угрозы нового уровня соответствующим уровнем сдерживания.