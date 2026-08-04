КНДР отвергла предупреждение США о якобы киберугрозе с ее стороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель северокорейского МИД отверг предупреждение США о якобы киберугрозе со стороны Пхеньяна.
- По заявлению МИД КНДР, США превращают киберпространство в поле конфронтации и скрытой борьбы.
- В МИД КНДР назвали утверждения США о киберугрозе от других стран полным бредом и предлогом для оправдания незаконной политики нажима на суверенные государства.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Представитель северокорейского МИД отверг предупреждение США о якобы киберугрозе со стороны Пхеньяна, заявив, что его цель состоит в очернении имиджа КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"США и их сателлиты, шумя о так называемой "киберугрозе" от нас, опубликовали "совместное предостережение" для очернения имиджа нашего государства. Такая нечистая цель является привычной политической обвинительной агитацией. Повторное злобное утверждение стран - членов "многосторонней группы мониторинга за санкциями" является всего лишь распространением ложной информации", - цитирует агентство текст заявления представителя.
В МИД отметили, что именно из-за США киберпространство превращается в поле конфронтации и скрытой борьбы. По мнению дипведомства КНДР, кибероперации в ходе учений США и союзников служат одним из звеньев "подготовки к войне".
Также в министерстве назвали полным бредом и предлогом для оправдания незаконной политики нажима на суверенные государства утверждения США о якобы киберугрозе от других стран, в то время как сами Штаты монополизируют основные ресурсы киберпространства и обладают самыми большими в мире силами в этой сфере.