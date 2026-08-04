Россиян предупредили о резком потеплении климата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Изменение климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, считает профессор Лори Дэниэлс.
- Тепловые купола, экстремальные засухи и пожары негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии двух стран.
- В северных широтах увеличивается вероятность продолжительных периодов жары, засух и природных пожаров из-за сокращения площади снежного и ледового покрова.
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Изменение климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, рассказала РИА Новости профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.
Климатолог добавила, что тепловые купола, экстремальные засухи и пожары особенно негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии обеих стран.
Как отмечают ученые, планета нагревается быстрее в северных широтах, в частности, из-за сокращения площади снежного и ледового покрова: по мере их таяния поверхность начинает поглощать больше солнечной энергии, что дополнительно усиливает потепление. Из-за этого в России и Канаде увеличивается вероятность продолжительных периодов жары, засух и природных пожаров.