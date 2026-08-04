Люди на улице Москвы в жару. Архивное фото

Люди на улице Москвы в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Изменение климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, считает профессор Лори Дэниэлс.

Тепловые купола, экстремальные засухи и пожары негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии двух стран.

В северных широтах увеличивается вероятность продолжительных периодов жары, засух и природных пожаров из-за сокращения площади снежного и ледового покрова.

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Изменение климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, рассказала РИА Новости профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

бореальными лесами, где темпы потепления в два-четыре раза превышают среднемировые показатели", — сообщила она. "Как и Россия Канада является северной страной с обширнымилесами, где темпы потепления в два-четыре раза превышают среднемировые показатели", — сообщила она.

Климатолог добавила, что тепловые купола, экстремальные засухи и пожары особенно негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии обеих стран.