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Россиян предупредили о резком потеплении климата - РИА Новости, 04.08.2026
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05:31 04.08.2026 (обновлено: 06:08 04.08.2026)
Россиян предупредили о резком потеплении климата

Лори Дэниэлс: темпы потепления в России превышают среднемировые показатели

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди на улице Москвы в жару
Люди на улице Москвы в жару - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди на улице Москвы в жару. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Изменение климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, считает профессор Лори Дэниэлс.
  • Тепловые купола, экстремальные засухи и пожары негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии двух стран.
  • В северных широтах увеличивается вероятность продолжительных периодов жары, засух и природных пожаров из-за сокращения площади снежного и ледового покрова.
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Изменение климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, рассказала РИА Новости профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.
"Как и Россия, Канада является северной страной с обширными бореальными лесами, где темпы потепления в два-четыре раза превышают среднемировые показатели", — сообщила она.
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Климатолог добавила, что тепловые купола, экстремальные засухи и пожары особенно негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии обеих стран.
Как отмечают ученые, планета нагревается быстрее в северных широтах, в частности, из-за сокращения площади снежного и ледового покрова: по мере их таяния поверхность начинает поглощать больше солнечной энергии, что дополнительно усиливает потепление. Из-за этого в России и Канаде увеличивается вероятность продолжительных периодов жары, засух и природных пожаров.
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