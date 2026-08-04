Китай впервые показал возможности по нанесению авиационного ядерного удара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Китая впервые показали свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара.
- В видеоролике стратегический бомбардировщик Xian H-6N в сопровождении двух истребителей J-20 демонстрирует скоординированный удар по вражескому флоту.
- На кадрах видеоролика бомбардировщик несет под фюзеляжем, предположительно, авиационную баллистическую ракету JL-1, способную нести ядерный боезаряд.
ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Китая впервые показали в видеоролике свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара, пишет газета China Daily.
Во вторник Медиакорпорация Китая (CMG) опубликовала видеоролик в соцсети Weibo, в котором армия КНР демонстрирует скоординированный удар по вражескому флоту в рамках смоделированного боевого сценария. На кадрах, в частности, запечатлен стратегический бомбардировщик Xian H-6N в сопровождении двух малозаметных истребителей J-20.
"(Xian H-6N - ред.) несет под фюзеляжем, предположительно, авиационную баллистическую ракету JL-1, способную нести ядерный боезаряд. Это, безусловно, первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая публично продемонстрировала свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара", - пишет издание.
Газета отмечает, что военные пока не раскрыли подробности показанной в видеоролике операции, включая точное время проведения мероприятия и название учений, в которых участвовали самолеты и ракета.
Авиационная баллистическая ракета большой дальности JL-1 была рассекречена и впервые представлена широкой публике на военном параде в Пекине в сентябре 2025 года вместе с другими стратегическими ядерными ракетными системами, включая межконтинентальные баллистические ракеты DF-31BJ, DF-61 и DF-5C.