Китай впервые показал возможности по нанесению авиационного ядерного удара

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы Китая впервые показали свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара.

В видеоролике стратегический бомбардировщик Xian H-6N в сопровождении двух истребителей J-20 демонстрирует скоординированный удар по вражескому флоту.

На кадрах видеоролика бомбардировщик несет под фюзеляжем, предположительно, авиационную баллистическую ракету JL-1, способную нести ядерный боезаряд.

ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Китая впервые показали в видеоролике свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара, пишет газета Вооруженные силы Китая впервые показали в видеоролике свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара, пишет газета China Daily

Во вторник Медиакорпорация Китая (CMG) опубликовала видеоролик в соцсети Weibo , в котором армия КНР демонстрирует скоординированный удар по вражескому флоту в рамках смоделированного боевого сценария. На кадрах, в частности, запечатлен стратегический бомбардировщик Xian H-6N в сопровождении двух малозаметных истребителей J-20.

"(Xian H-6N - ред.) несет под фюзеляжем, предположительно, авиационную баллистическую ракету JL-1, способную нести ядерный боезаряд. Это, безусловно, первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая публично продемонстрировала свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара", - пишет издание.

Газета отмечает, что военные пока не раскрыли подробности показанной в видеоролике операции, включая точное время проведения мероприятия и название учений, в которых участвовали самолеты и ракета.