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На выездной сессии ВЭФ в КНР обсудят трансграничную логистику - РИА Новости, 04.08.2026
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11:07 04.08.2026
На выездной сессии ВЭФ в КНР обсудят трансграничную логистику

На выездной сессии ВЭФ-2026 в Китае обсудят трансграничную логистику

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Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестого августа состоится выездная сессия ХI Восточного экономического форума в Китае на тему "Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций Китайской Народной Республики".
  • На сессии будут обсуждаться вопросы перехода к глубокой промышленной и технологической кооперации, обеспечение бесшовной трансграничной логистики и формирование интегрированной транспортной сети.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Перспективы трансграничной логистики и технологическую кооперацию обсудят в Китае на выездной сессии ВЭФ-2026 "Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций Китайской Народной Республики", сообщил фонд "Росконгресс".
"Шестого августа состоится выездная сессия ХI Восточного экономического форума в Китайской Народной Республике "Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций Китайской Народной Республики"… В рамках сессии будут обсуждаться вопросы перехода к глубокой промышленной и технологической кооперации. В фокусе внимания экспертов – обеспечение бесшовной трансграничной логистики", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на сессии затронут вопросы формирования интегрированной транспортной сети для максимального эффекта от растущего товарооборота, применения нового преференциального режима МТОР, а также взаимодействия в сферах электронной коммерции, зеленой экономики и искусственного интеллекта.
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"Для дальнейшего расширения российско-китайского сотрудничества созданы все необходимые условия, включая новую трансграничную инфраструктуру. Решением президента России для ускорения развития Дальнего Востока и привлечения иностранных инвестиций создан специальный преференциальный режим – международная территория опережающего развития. В этом режиме будут действовать самые лучшие условия для инвесторов, какие есть в России", – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.
В сессии запланировано участие более 100 представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. В рамках программы мероприятия также пройдут B2B-переговоры между представителями российского и китайского бизнеса.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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