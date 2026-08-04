Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил портал "Новости.Live".
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"В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице и части Киевской области объявили воздушную тревогу.
Ранее сегодня взрывы также гремели в Чернигове, Дергачах, Одессе, Запорожье и Сумах.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18