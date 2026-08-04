Рейтинг@Mail.ru
Киев понимает только язык военной силы, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 04.08.2026
Киев понимает только язык военной силы, заявил Мирошник

Мирошник: Киев всеми средствами отвергает путь мирного урегулирования

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим отвергает путь мирного разрешения конфликта и понимает только язык военной силы.
  • Посол подчеркнул, что действия Киева дают основания для усиления военного давления России на украинские военные объекты и формирования.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Киевский режим понимает только язык военной силы и всеми средствами отвергает путь мирного разрешения конфликта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За прошедшие 40 дней режим Зеленского доказал, что понимает только язык военной силы и всеми средствами отвергает путь мирного разрешения конфликта", - сказал Мирошник, комментируя 40-дневную операцию киевского режима по влиянию на Россию. Эта провальная "операция" сегодня закончилась.
Посол подчеркнул, что за 40 дней ВСУ заплатили за очередную авантюру Зеленского десятками тысяч убитых и раненых боевиков.
"Своими террористическими выпадами Киев дал все основания для усиления военного давления России на свои военные объекты и формирования", - заключил он.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Мирошник: западные спецслужбы причастны к черному рынку оружия с Украины
3 августа, 08:37
 
В миреРоссияКиевРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала