Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим отвергает путь мирного разрешения конфликта и понимает только язык военной силы.

Посол подчеркнул, что действия Киева дают основания для усиления военного давления России на украинские военные объекты и формирования.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Киевский режим понимает только язык военной силы и всеми средствами отвергает путь мирного разрешения конфликта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За прошедшие 40 дней режим Зеленского доказал, что понимает только язык военной силы и всеми средствами отвергает путь мирного разрешения конфликта", - сказал Мирошник , комментируя 40-дневную операцию киевского режима по влиянию на Россию . Эта провальная "операция" сегодня закончилась.

Посол подчеркнул, что за 40 дней ВСУ заплатили за очередную авантюру Зеленского десятками тысяч убитых и раненых боевиков.