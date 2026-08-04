В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Черниговской, Полтавской областях, а также отдельных районах Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, сейчас сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Черниговской, Полтавской областях, а также отдельных районах Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областей.
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