Атаками по ЗАЭС Киев переступает "красные линии", заявили на станции

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что киевский режим переступает «красные линии», атакуя объекты станции.

Дрон ВСУ в ночь на 2 августа ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока ЗАЭС, взрыва не произошло.

Яшина отметила устойчивую тенденцию атак ВСУ непосредственно по территории Запорожской АЭС и людям, которые обеспечивают ее безопасную эксплуатацию.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Атаками по объектам Запорожской АЭС, имеющим ключевое значение для безопасности, киевский режим переступает казавшиеся ранее незыблемыми "красные линии", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Дрон ВСУ в ночь на 2 августа ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока ЗАЭС, взрыва не произошло, заявил ранее гендиректор госкорпорации " Росатом " Алексей Лихачев. Пресс-служба станции 30 июля сообщила, что дрон ВСУ пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС, он был обезврежен.

"Складывается впечатление, что киевский режим последовательно проверяет, насколько далеко можно зайти, чтобы доказать спонсорам необходимость выделения им средств. Каждая новая атака происходит все ближе к объектам, имеющим ключевое значение для безопасной эксплуатации станции. Фактически одна за другой переступаются ранее казавшиеся незыблемыми "красные линии" , - сказала Яшина.

Она отметила устойчивую тенденцию в новых атаках ВСУ по ЗАЭС. Если раньше основными целями атак ВСУ были городская инфраструктура Энергодара и объекты жизнеобеспечения, то сейчас удары все чаще наносятся непосредственно по территории Запорожской АЭС и людям, которые обеспечивают ее безопасную эксплуатацию, и подобная логика крайне опасна, заявила Яшина.

За последнее время были совершены атаки ВСУ в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, позднее беспилотник оказался у стены третьего энергоблока, в районе переходной галереи, которой ежедневно пользуется персонал станции. Ранее в результате атаки погиб главный инженер Запорожской АЭС, жертвами стали и другие сотрудники предприятия, напомнила директор по коммуникациям станции.