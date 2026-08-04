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Атаками по ЗАЭС Киев переступает "красные линии", заявили на станции - РИА Новости, 04.08.2026
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Атаками по ЗАЭС Киев переступает "красные линии", заявили на станции

Яшина: атаками по объектам ЗАЭС Киев переступает "красные линии"

CC BY-SA 4.0 / DENAMAX / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX /
Запорожская АЭС . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что киевский режим переступает «красные линии», атакуя объекты станции.
  • Дрон ВСУ в ночь на 2 августа ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока ЗАЭС, взрыва не произошло.
  • Яшина отметила устойчивую тенденцию атак ВСУ непосредственно по территории Запорожской АЭС и людям, которые обеспечивают ее безопасную эксплуатацию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Атаками по объектам Запорожской АЭС, имеющим ключевое значение для безопасности, киевский режим переступает казавшиеся ранее незыблемыми "красные линии", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Дрон ВСУ в ночь на 2 августа ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока ЗАЭС, взрыва не произошло, заявил ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Пресс-служба станции 30 июля сообщила, что дрон ВСУ пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС, он был обезврежен.
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"Складывается впечатление, что киевский режим последовательно проверяет, насколько далеко можно зайти, чтобы доказать спонсорам необходимость выделения им средств. Каждая новая атака происходит все ближе к объектам, имеющим ключевое значение для безопасной эксплуатации станции. Фактически одна за другой переступаются ранее казавшиеся незыблемыми "красные линии" , - сказала Яшина.
Она отметила устойчивую тенденцию в новых атаках ВСУ по ЗАЭС. Если раньше основными целями атак ВСУ были городская инфраструктура Энергодара и объекты жизнеобеспечения, то сейчас удары все чаще наносятся непосредственно по территории Запорожской АЭС и людям, которые обеспечивают ее безопасную эксплуатацию, и подобная логика крайне опасна, заявила Яшина.
За последнее время были совершены атаки ВСУ в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, позднее беспилотник оказался у стены третьего энергоблока, в районе переходной галереи, которой ежедневно пользуется персонал станции. Ранее в результате атаки погиб главный инженер Запорожской АЭС, жертвами стали и другие сотрудники предприятия, напомнила директор по коммуникациям станции.
"История ядерной энергетики строится на принципе, что безопасность не допускает экспериментов с риском. Если раз за разом повышать ставки и испытывать пределы допустимого, рано или поздно последствия могут оказаться необратимыми. Именно поэтому любые атаки на атомную станцию, даже не повлекшие разрушений, а также на атомщиков должны получать самую жесткую оценку международного сообщества и немедленно прекращаться", - сказала Яшина.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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