Краткий пересказ от РИА ИИ Главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев предположил, что биологические и киберриски использования искусственного интеллекта могут стать единственной областью, где все страны смогут прийти к консенсусу.

Соединенные Штаты и Китай планируют провести в сентябре переговоры по вопросам регулирования ИИ.

По мнению Гостева, регулирование ИИ будет смещаться с конкретных моделей на ИИ-агентов, а общее законодательство буксует из-за разногласий по ценностям, авторскому праву и правам человека.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Биологические и киберриски использования искусственного интеллекта могут стать единственной областью, где все страны смогут прийти к консенсусу, предположил главный технологический эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев.

Ранее агентство Рейтер передало, что Соединенные Штаты и Китай планируют провести в сентябре переговоры по вопросам регулирования ИИ. По данным агентства, встреча состоится до 24 сентября и будет призвана помочь двум странам выработать подходы к управлению рисками, связанными с развитием конкурирующих передовых ИИ-моделей. Федеральные ведомства США и Китая пока не прокомментировали эту информацию.

"В ближайшее время единого мирового стандарта для ИИ не появится, регулирование будет смещаться с конкретных моделей на ИИ-агентов, а биологические и киберриски использования ИИ станут единственной областью, где все страны смогут прийти к консенсусу", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Гостева.

По словам эксперта, в США единого федерального закона об ИИ пока нет и в ближайший год он вряд ли появится, поэтому регулирование останется секторальным и судебным. Китай же создает площадку для стран, которые не хотят автоматически принимать европейские или американские правила, добавил Гостев.

Специалист отметил, что регулирование в мире идет по трем плохо совместимым сценариям: европейский риск-ориентированный, американский секторально-судебный и китайский государственно-контентный. Общее законодательство буксует из-за разногласий по ценностям, авторскому праву и правам человека, подчеркнул эксперт.

"Кибер- и биологические угрозы можно обсуждать на языке национальной безопасности. Здесь ограниченный консенсус между США, ЕС и даже Китаем гораздо реалистичнее", - отметил Гостев.

Специалист добавил, что регулирование будет смещаться с моделей на ИИ-агентов: вопрос уже не только в том, что модель может сказать, а в том, что ей разрешено сделать. Примером он назвал ExploitGym, где модель получила цель, нашла выход из "песочницы", добралась до чужой инфраструктуры и совершила тысячи действий без отдельного человеческого разрешения. Это, по его мнению, показывает, что контроль в будущем будет смещаться с содержания на действия систем.