Рейтинг@Mail.ru
В даркнет попали данные более чем 114 тысяч британских полицейских - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 04.08.2026
В даркнет попали данные более чем 114 тысяч британских полицейских

Times: хакеры раскрыли личные данные 114 тысяч британских полицейских

© Fotolia / NicoElNinoХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Fotolia / NicoElNino
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате хакерской атаки в даркнет попали полные имена и контактные данные более чем 114 тысяч сотрудников силовых структур Великобритании.
  • За взлом предположительно ответственна киберпреступная группировка ExfilSquad, начато расследование.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Имена и контактные данные более чем 114 тысяч сотрудников силовых структур Великобритании оказались в даркнете в результате хакерской атаки, сообщает газета Times.
"В результате хакерской атаки в даркнет попали полные имена и контактные данные более чем ста тысяч полицейских и сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Хакер - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Хакеры взломали 80 тысяч компьютеров правительства и МИД Британии
5 июля, 22:52
По данным издания, хакеры скомпрометировали данные, принадлежащие министерству обороны, министерству внутренних дел, национальному агентству по борьбе с преступностью и королевской прокуратуре.
Начато расследование. Предположительно, как сообщает газета, за взлом ответственна киберпреступная группировка ExfilSquad.
Газета со ссылкой на источник 29 июля сообщила о том, что сотни тысяч документов британского министерства образования, которые содержат данные руководителей школ и государственных чиновников, утекли в даркнет после атаки хакеров.
В июне британский Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) заявил, что критически важная национальная инфраструктура пострадала от более чем 200 кибератак в прошлом году.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Украинские хакеры устраивали кибератаки на Россию из Дании, заявили в МИД
27 июля, 15:54
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала