В даркнет попали данные более чем 114 тысяч британских полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате хакерской атаки в даркнет попали полные имена и контактные данные более чем 114 тысяч сотрудников силовых структур Великобритании.
- За взлом предположительно ответственна киберпреступная группировка ExfilSquad, начато расследование.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Имена и контактные данные более чем 114 тысяч сотрудников силовых структур Великобритании оказались в даркнете в результате хакерской атаки, сообщает газета Times.
"В результате хакерской атаки в даркнет попали полные имена и контактные данные более чем ста тысяч полицейских и сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
По данным издания, хакеры скомпрометировали данные, принадлежащие министерству обороны, министерству внутренних дел, национальному агентству по борьбе с преступностью и королевской прокуратуре.
Начато расследование. Предположительно, как сообщает газета, за взлом ответственна киберпреступная группировка ExfilSquad.
Газета со ссылкой на источник 29 июля сообщила о том, что сотни тысяч документов британского министерства образования, которые содержат данные руководителей школ и государственных чиновников, утекли в даркнет после атаки хакеров.
В июне британский Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) заявил, что критически важная национальная инфраструктура пострадала от более чем 200 кибератак в прошлом году.