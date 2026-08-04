В даркнет попали данные более чем 114 тысяч британских полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате хакерской атаки в даркнет попали полные имена и контактные данные более чем 114 тысяч сотрудников силовых структур Великобритании.

За взлом предположительно ответственна киберпреступная группировка ExfilSquad, начато расследование.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Имена и контактные данные более чем 114 тысяч сотрудников силовых структур Великобритании оказались в даркнете в результате хакерской атаки, сообщает газета Имена и контактные данные более чем 114 тысяч сотрудников силовых структур Великобритании оказались в даркнете в результате хакерской атаки, сообщает газета Times

"В результате хакерской атаки в даркнет попали полные имена и контактные данные более чем ста тысяч полицейских и сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

По данным издания, хакеры скомпрометировали данные, принадлежащие министерству обороны, министерству внутренних дел, национальному агентству по борьбе с преступностью и королевской прокуратуре.

Начато расследование. Предположительно, как сообщает газета, за взлом ответственна киберпреступная группировка ExfilSquad.

Газета со ссылкой на источник 29 июля сообщила о том, что сотни тысяч документов британского министерства образования, которые содержат данные руководителей школ и государственных чиновников, утекли в даркнет после атаки хакеров.