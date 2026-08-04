"В Евангелии об этом ни слова". Какую загадку оставила "жена Христа"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти Марии Магдалины. Жизнь этой святой, которую так почитают христиане, похожа на остросюжетный детектив. Кем только ее ни считали: "великой блудницей", "тринадцатым апостолом", "любимой ученицей" Иисуса, даже его "женой". О том, что здесь правда, а что вымысел, — в материале РИА Новости.

Непраздный вопрос

Образ Марии Магдалины — верной последовательницы Христа и одной из жен-мироносиц — необычайно популярен в западноевропейской культуре. Его противоречивость веками вдохновляла мастеров кисти и пера на создание картин, скульптур, книг и фильмов.

При этом парадоксально, что в католической церкви до недавнего времени она была святой, что называется, "низшего ранга". Лишь в 2016-м папа римский Франциск сделал день ее памяти общецерковным праздником.

© Public domain Картина Карло Кривелли "Святая Мария Магдалина" © Public domain Картина Карло Кривелли "Святая Мария Магдалина"

И это притом что Магдалина была свидетельницей нескольких важнейших событий христианской истории. Так, согласно Священному Писанию, она сопровождала Иисуса на Голгофу. Позднее именно ей первой выпала честь увидеть воскресшего Спасителя.

Помимо этих двух моментов, Евангелие упоминает ее еще шесть раз. В частности, у Марка и Луки есть рассказ, как Христос, будучи в Галилее, изгнал из Марии семь бесов — та уверовала и последовала за ним.

О дальнейшей судьбе святой в Евангелии ни слова. Кое-что известно из ее жития, написанного святителем Дмитрием Ростовским. Там сказано: после воскресения Иисуса Мария какое-то время оставалась в Иерусалиме, затем вместе с Богородицей и Иоанном Богословом отправилась в Эфес — проповедовать. А потом совершила собственное миссионерское путешествие по территории современной Италии.

В другом предании сообщается, что Магдалина даже "изыскала случай" встретиться с римским императором Тиберием, чтобы рассказать о Христе. Во время аудиенции она приветствовала правителя вестью о воскресении и протянула в дар простое куриное яйцо. Тиберий в ответ воскликнул: "Воскресения не может быть, как не может быть, чтобы это яйцо вдруг стало красным!" В тот же момент оно чудесным образом побагровело.

Этой историей нередко объясняется обычай красить яйца на Пасху.

Однако остается непраздный вопрос: если Мария — столь значимая святая, почему те же католики так долго медлили с воздаянием почестей?

С легкой руки папы

Во многом потому, что на долгое время за Магдалиной закрепилось амплуа "святой грешницы" или "блудницы". Причем так говорили уже в XIII столетии. Более того, известно, кто придумал такое определение.

В 591 году папа римский Григорий Великий во время проповеди сказал: "Та, которую Лука называет грешной женщиной (она, согласно Евангелию, помазала ноги Христа ароматными маслами. — Прим. ред.), которую Иоанн называет Марией (из Вифании), мы считаем, есть та Мария, из которой семь бесов были изгнаны, по свидетельству Марка".

Этот же эпизод подробно изложен в седьмой главе Евангелия от Луки: "И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница".

Так, с легкой руки папы родилась целая художественная традиция. Однако Григорий Великий все же ошибся. Ведь ни Лука, ни остальные евангелисты не называют полного имени той блудницы, что помазала ноги Христа.

Как полагают современные библеисты, вероятнее всего, произошло слияние двух похожих персонажей. Но в действительности речь идет о разных женщинах.

"Уникальный артефакт"

Впрочем, это не единственная загадка святой. Не менее популярна версия, что Мария якобы была супругой Христа. Обсуждать эту гипотезу всерьез начали в 2012-м, когда был опубликован фрагмент неизвестного папируса с текстом на коптском языке.

Последняя строка гласила: "Иисус сказал им: "Моя жена..." Далее фраза обрывалась.

Ряд специалистов приписали авторство манускрипта гностикам — раннехристианской секте. Согласно их представлениям, евангельское повествование и история человечества неразрывно связаны.

© Film4 (2018) Кадр из фильма "Мария Магдалина" © Film4 (2018) Кадр из фильма "Мария Магдалина"

Например, пришествие в мир Мессии, его проповедь и воскресение — не просто эпизоды, а довольно долго продолжающиеся события. А Мария Магдалина выступает как одна из носительниц тайн Христа.

Только есть один нюанс: за минувшие столетия лексика сильно изменилась. И то, что в древности обозначалось словом "жена", имело далеко не тот же смысл, что в наши дни. Да и о семейном родстве с Иисусом гностики вовсе не рассуждали.

Точку в этом деле поставили четыре года спустя. В 2016-м итальянские специалисты провели экспертизу и выяснили, что тот самый папирус с загадочной надписью — подделка. Владелец "уникального артефакта" — бизнесмен Уолтер Фриц — хотел таким способом банально подзаработать.

Все вполне логично

К слову, автор всемирно известного бестселлера "Код да Винчи" Дэн Браун тоже считал Магдалину женой Христа. И тем самым вводил своих фанатов в заблуждение. Ведь те верили, что писатель опирается на подлинные документы — некие рукописи первых веков нашей эры.

Отрезвил поклонников американский библеист Барт Эрман.

"Лишь более поздние источники предполагают близость между Иисусом и Марией. В самых ранних нет ни намека, ни проблеска вероятности, что между ними было что-либо особое", — отмечал он в одной из статей на эту тему.

Кроме того, Эрман привел самое простое опровержение — логическое.

"Если Христос был женат и это было известно, почему авторы Евангелий не сказали об этом ни слова? И если его женой была Мария Магдалина, отчего они ни разу не отметили это, хотя упоминают ее?" — спрашивает он.

В споре о "замужестве" Марии пусть разбираются историки и библеисты. Археологи между тем в буквальном смысле копают глубже — и постепенно находят косвенные свидетельства жизни знаменитой святой.