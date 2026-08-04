В КЧР возбудили дело после взрыва газа в частном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ В Карачаево-Черкесии, в городе Усть-Джегута, произошел взрыв газовоздушной смеси в частном домовладении во время свадьбы.

Один человек погиб и девять пострадали в результате взрыва газового баллона.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, назначены судебные экспертизы.

НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в частном доме, в результате которого один человек погиб, еще девять пострадали, сообщило республиканское следственное управление СК РФ.

В воскресенье региональный главк МЧС РФ сообщал, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. По информации регионального минздрава, пострадали десять человек, семь из них госпитализированы.

В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон. В понедельник СУСК проинформировал, что в больнице скончалась одна из пострадавших женщин 1978 года рождения.

"Усть-Джегутинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по КЧР возбуждено уголовное дело по факту хлопка баллона бытового газа, повлекшего смерть человека (часть 1 статьи 109 УК РФ). По данным следствия, 2 августа в частном домовладении в городе Усть-Джегуте в результате неосторожного обращения присутствующими лицами с баллоном, содержащим бытовой газ, произошел его хлопок", - говорится в сообщении

Виновнику происшествия может грозить до двух лет лишения свободы. В следственном управлении отметили, что для установления всех обстоятельств произошедшего назначены взрывотехническая, медицинские и другие судебные экспертизы.