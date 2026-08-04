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В КЧР возбудили дело после взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 04.08.2026
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12:02 04.08.2026
В КЧР возбудили дело после взрыва газа в частном доме

СК: в КЧР возбудили дело после взрыва газа в частном доме

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карачаево-Черкесии, в городе Усть-Джегута, произошел взрыв газовоздушной смеси в частном домовладении во время свадьбы.
  • Один человек погиб и девять пострадали в результате взрыва газового баллона.
  • Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, назначены судебные экспертизы.
НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в частном доме, в результате которого один человек погиб, еще девять пострадали, сообщило республиканское следственное управление СК РФ.
В воскресенье региональный главк МЧС РФ сообщал, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. По информации регионального минздрава, пострадали десять человек, семь из них госпитализированы.
Больница - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Карачаево-Черкесии умерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме
3 августа, 08:51
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон. В понедельник СУСК проинформировал, что в больнице скончалась одна из пострадавших женщин 1978 года рождения.
"Усть-Джегутинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по КЧР возбуждено уголовное дело по факту хлопка баллона бытового газа, повлекшего смерть человека (часть 1 статьи 109 УК РФ). По данным следствия, 2 августа в частном домовладении в городе Усть-Джегуте в результате неосторожного обращения присутствующими лицами с баллоном, содержащим бытовой газ, произошел его хлопок", - говорится в сообщении.
Виновнику происшествия может грозить до двух лет лишения свободы. В следственном управлении отметили, что для установления всех обстоятельств произошедшего назначены взрывотехническая, медицинские и другие судебные экспертизы.
Ход расследования уголовного дела контролируется межрайонной прокуратурой, добавили в надзорном ведомстве региона.
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ПроисшествияРоссияУсть-ДжегутаСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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