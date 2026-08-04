ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России уничтожила два безэкипажных катера ВСУ в северной части Черного моря юго-восточнее Очакова.
- Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Армия России во вторник в северной части Черного моря юго-восточнее Очакова уничтожила два безэкипажных катера ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
"В северной части Черного моря юго-восточнее Очаков уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18