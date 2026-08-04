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ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 04.08.2026
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17:18 04.08.2026 (обновлено: 17:21 04.08.2026)
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

МО: ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ около Очакова

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль "Вышний Волочек"
Малый ракетный корабль Вышний Волочек - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Малый ракетный корабль "Вышний Волочек". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России уничтожила два безэкипажных катера ВСУ в северной части Черного моря юго-восточнее Очакова.
  • Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Армия России во вторник в северной части Черного моря юго-восточнее Очакова уничтожила два безэкипажных катера ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, подчеркивает российское военное ведомство.
"В северной части Черного моря юго-восточнее Очаков уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении.
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