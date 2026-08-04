Интерактивную карту "Активное долголетие" запустят на Ставрополье

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Интерактивную карту "Активное долголетие" разрабатывают в Ставропольском крае, подготовкой сервиса для граждан старшего поколения занимается министерство труда и социальной защиты населения региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Благодаря сервису пожилые граждане найдут мероприятия, организованные центрами социального обслуживания на территории края.

Пользователи смогут выбрать удобный КЦСОН (комплексный центр социального обслуживания населения – ред.) и увидеть расписание занятий в соответствии с интересами: уроки творчества и рукоделия, оздоровительные практики, экскурсии, уроки компьютерной грамотности и многое другое. Также на карте появятся контакты центров соцобслуживания для записи на мероприятия.

Запустить интерактивную карту планируют до конца года. Сервис разрабатывается в том числе в рамках государственной программы края "Социальная поддержка граждан" нацпроекта "Семья".