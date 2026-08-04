Рейтинг@Mail.ru
Интерактивную карту "Активное долголетие" запустят на Ставрополье - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
14:37 04.08.2026
Интерактивную карту "Активное долголетие" запустят на Ставрополье

В Ставропольском крае будет работать интерактивная карта "Активное долголетие"

© Фото : Минсоцзащиты Ставрополья/ВКонтакте"Активное долголетие" в Ставропольском крае
Активное долголетие в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Минсоцзащиты Ставрополья/ВКонтакте
"Активное долголетие" в Ставропольском крае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Интерактивную карту "Активное долголетие" разрабатывают в Ставропольском крае, подготовкой сервиса для граждан старшего поколения занимается министерство труда и социальной защиты населения региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Благодаря сервису пожилые граждане найдут мероприятия, организованные центрами социального обслуживания на территории края.
Пользователи смогут выбрать удобный КЦСОН (комплексный центр социального обслуживания населения – ред.) и увидеть расписание занятий в соответствии с интересами: уроки творчества и рукоделия, оздоровительные практики, экскурсии, уроки компьютерной грамотности и многое другое. Также на карте появятся контакты центров соцобслуживания для записи на мероприятия.
Запустить интерактивную карту планируют до конца года. Сервис разрабатывается в том числе в рамках государственной программы края "Социальная поддержка граждан" нацпроекта "Семья".
"Ежегодно в программе “Активное долголетие” участвуют более 240 тысяч пожилых ставропольцев. Мероприятия, организуемые центрами соцобслуживания, – это реальная возможность изменить к лучшему и наполнить новыми смыслами жизнь людей старшего поколения. С помощью интерактивной карты каждый из них сможет найти занятие по душе, познакомиться с единомышленниками и стать частью насыщенной общественной жизни", – рассказала министр труда и социальной защиты населения Елена Мамонтова, ее слова приводит пресс-служба регправительства.
 
Ставропольский крайЕлена МамонтоваСтаврополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала