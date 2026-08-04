Интерактивную карту "Активное долголетие" запустят на Ставрополье

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Интерактивную карту "Активное долголетие" разрабатывают в Ставропольском крае, подготовкой сервиса для граждан старшего поколения занимается министерство труда и социальной защиты населения региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Благодаря сервису пожилые граждане найдут мероприятия, организованные центрами социального обслуживания на территории края.
Пользователи смогут выбрать удобный КЦСОН (комплексный центр социального обслуживания населения – ред.) и увидеть расписание занятий в соответствии с интересами: уроки творчества и рукоделия, оздоровительные практики, экскурсии, уроки компьютерной грамотности и многое другое. Также на карте появятся контакты центров соцобслуживания для записи на мероприятия.
Запустить интерактивную карту планируют до конца года. Сервис разрабатывается в том числе в рамках государственной программы края "Социальная поддержка граждан" нацпроекта "Семья".
"Ежегодно в программе “Активное долголетие” участвуют более 240 тысяч пожилых ставропольцев. Мероприятия, организуемые центрами соцобслуживания, – это реальная возможность изменить к лучшему и наполнить новыми смыслами жизнь людей старшего поколения. С помощью интерактивной карты каждый из них сможет найти занятие по душе, познакомиться с единомышленниками и стать частью насыщенной общественной жизни", – рассказала министр труда и социальной защиты населения Елена Мамонтова, ее слова приводит пресс-служба регправительства.