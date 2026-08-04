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Финансист объяснила, можно ли снять деньги с карты умершего - РИА Новости, 04.08.2026
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02:10 04.08.2026
Финансист объяснила, можно ли снять деньги с карты умершего

Финансист Ермилова: снять деньги с карты умершего можно только через нотариуса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты
Карты - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С момента получения официального извещения о смерти все средства на счетах становятся наследственной массой, рассказала финансист Мария Ермилова.
  • Банк блокирует все расходные операции по счетам и картам сразу после получения данных из ФНС.
  • Получить деньги можно будет только после оформления свидетельства о праве на наследство.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Смерть близкого человека ставит перед родственниками не только эмоциональные, но и финансовые вопросы. Один из главных — можно ли пользоваться его банковской картой и как получить доступ к счетам. Как пояснила агентству "Прайм" международный финансовый советник Мария Ермилова, вопреки распространенному мнению, деньги никуда не пропадают и не переходят к банку.
С момента получения официального извещения о смерти все средства на счетах становятся наследственной массой.
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"Знание ПИН-кода или доступ к мобильному банку не дает права распоряжаться деньгами после смерти владельца. Законный способ — только через нотариуса", — подчеркнула Ермилова.
Банк блокирует все расходные операции по счетам и картам сразу после получения данных из ФНС. Снять наличные, перевести деньги или воспользоваться доверенностью уже не получится. Однако сами средства остаются в сохранности, а по срочным вкладам проценты продолжают начисляться до момента выплаты наследникам. Получить деньги можно будет только после оформления свидетельства о праве на наследство, заключила Ермилова.
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