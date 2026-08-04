Крушение без восстановления: Европа готовится к неизбежному

Европа не выдержала удара: конструкция ЕС рушится на наших глазах и в эти минуты. Сегодняшнее срочное совещание глав МВД и минюстов (в формате видеоконференции — все ж в отпусках) ничего к этой картине обвала еэсовских ценностей и правил не добавит. Созвано из-за испанской паники по поводу (а то власти в Мадриде ни о чем таком не знали) нашествия на принадлежащий Иберийскому королевству анклав Сеута десятков тысяч нелегалов.

О причинах нашествия нелегалов — чуть ниже. Вначале о поведении ЕС.

Официальный Рим на следующий день после того, как Испания попала в сложную ситуацию, заявил, что Апеннины "закрывают морскую и воздушную границы" от Мадрида и готовы исключить всю Испанию из общеевропейского пространства.

Правительство левоцентриста Педро Санчеса оказалось — с точки зрения его итальянской коллеги Джорджи Мелони (а она политик правого толка) — не способно справиться с вторжением десятков тысяч нелегалов.

Заявления самой Мелони могли произвести впечатление только на ее коллег. Мелони, будь она четырежды итальянской премьер-министершей, не в состоянии дезавуировать ничье членство. Нигде. И никогда. Как она не в состоянии и "закрыть" какие-то там "границы".

За нарушение шенгенских соглашений о свободном пересечении внутриеэсовских границ полагаются санкции в отношении того государства, которое вводит неоправданный погранконтроль. Либо закрытие границ должно сопровождаться введением режима ЧС, либо оно не вводится вообще. Мелони, чтобы понравиться своим избирателям, может говорить сколько угодно о "закрытии", но сделать она практически не может ничего. А если Рим попытается упорствовать в нарушении документа, он заплатит дикие штрафы и сам потом вылетит из Шенгена.

Эти параграфы прописаны, парафированы и ратифицированы 41 год назад. Хотите оспорить? Идите в суд.

Максимум, что может сделать страна-"шенгенка", — это усилить погранконтроль (а не повесить замок на свои фронтиры). И то очень ненадолго. За продлением — снова в суд.

Если до сих пор вы не видели, что такое торговля суверенитетом ради весьма призрачных благ, то сейчас самое время ознакомиться.

Страны ЕС сегодня — в их нынешнем жалком состоянии — не могут ничего. Закономерный итог работы сообщества, куда вы заходите, чтобы приобщиться к прогрессу, правам и красивой жизни, а получаете в результате жесточайшую наднациональную диктатуру.

Испания подверглась нашествию нелегалов, пусть массовому и визуально производящему впечатление, но отнюдь не сверхъестественному. На Апеннинах, которые сейчас администрирует Мелони, и не такое происходило. И куда более масштабно, массово. И очень долго.

Там разрешалось (и тоже в соответствии с конвенциями и соглашениями) швартоваться судам с тысячами нелегалов на борту ежедневно. На протяжении недель, месяцев и лет.

Невозможно представить, что в Средиземноморье, акватория которого, как и побережье, нашпигована кораблями Североатлантического альянса, мощнейшими радарами и над которым висят спутники той же НАТО, никто и никогда не знал, откуда и почему берутся нелегалы в открытом море. Но когда транспортировка нелегалов и продажа их (как в старые, но совсем не добрые времена, когда Европа активнейшим образом участвовала в работорговле) приносят десятки миллиардов евро, трудно отказаться от соблазна закрыть глаза. Еще сложнее напрячь мускулы и политическую волю и перекрыть эти маршруты, которые известны сегодня всем, кто принимает решения.

Выступления Санчеса, Мелони, Макрона и даже самой фон дер Ляйен, всей этой политической ассамблеи — не что иное, как дымовая завеса для отупевших от жары и гари европейских обывателей.

У ЕС, торганувшего суверенитетом за жидкую глобалистскую похлебку, нет не то что ресурсов, а вообще права голоса, которого может хватить на защиту национальных границ. Решают не те, кто в формате видеоконференции что-то там пытаются выяснить, а те, кто умело направляют колоссальные человеческие потоки туда, куда хотят. Потому что это приносит колоссальные прибыли. А еще — дает фантастические рычаги для реального управления всем, включая в том числе и смену политических лидеров. Как такие технологии работают, мы видели на майдане Незалежности 12 с лишним лет назад.

Как и Украина тогда, в феврале 2014 года, не была ни разу жертвой случившегося (она за это ведь хотела приобщиться к "европейскости"), так и сегодня Европа тоже не жертва.

За вторжение в Сеуту голосовали те, кто лицемерно пытаются что-то там говорить про "противозаконность". Прямо скажем: вы сами заслужили ту ситуацию, которую сегодня видит весь мир.

Вы сами — продажностью и политической близорукостью — добровольно отдали рычаги управления собственными странами третьим лицам. Жаловаться поздно, метаться и совещаться — тем более.