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Двое пациентов, сбежавших из больницы в Красноярском крае, вернулись сами - РИА Новости, 04.08.2026
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06:30 04.08.2026 (обновлено: 09:04 04.08.2026)
Двое пациентов, сбежавших из больницы в Красноярском крае, вернулись сами

Двое пациентов, сбежавших из спецмедучреждения в Канске, вернулись сами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое пациентов специализированного медицинского учреждения в Канске самовольно покинули стационар в воскресенье вечером.
  • В ночь на 4 августа они самостоятельно вернулись.
  • Пациенты нуждаются в медицинской помощи.
КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Двое пациентов специализированного медицинского учреждения в городе Канске Красноярского края, самовольно покинувшие стационар, вернулись обратно, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
"Сотрудниками полиции установлено, что в ночь на 4 августа мужчина и женщина самостоятельно вернулись в медицинское учреждение", — сказал собеседник агентства.
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В понедельник в МВД РИА Новости сообщили, что в дежурную часть обратились сотрудники из специализированного медицинского учреждения с просьбой оказать помощь в розыске двух пациентов, давно проживающих в заведении. Речь шла о мужчине и женщине, пропавших в воскресенье вечером. Их отсутствие заметили после отбоя, ночью.
Согласно информации, размещенной на странице во "ВКонтакте" в группе волонтеров "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной, пациенты ушли из учреждения, расположенного по улице Муромской, и нуждаются в медицинской помощи.
По данным цифрового сервиса 2ГИС, в том районе находятся здания взрослого и детского инфекционных отделений Канской больницы, а также Канский психоневрологический интернат.
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