Двое пациентов, сбежавших из больницы в Красноярском крае, вернулись сами

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое пациентов специализированного медицинского учреждения в Канске самовольно покинули стационар в воскресенье вечером.

В ночь на 4 августа они самостоятельно вернулись.

Пациенты нуждаются в медицинской помощи.

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Двое пациентов специализированного медицинского учреждения в городе Канске Красноярского края, самовольно покинувшие стационар, вернулись обратно, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

"Сотрудниками полиции установлено, что в ночь на 4 августа мужчина и женщина самостоятельно вернулись в медицинское учреждение", — сказал собеседник агентства.

В понедельник в МВД РИА Новости сообщили, что в дежурную часть обратились сотрудники из специализированного медицинского учреждения с просьбой оказать помощь в розыске двух пациентов, давно проживающих в заведении. Речь шла о мужчине и женщине, пропавших в воскресенье вечером. Их отсутствие заметили после отбоя, ночью.

Согласно информации, размещенной на странице во "ВКонтакте" в группе волонтеров "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной, пациенты ушли из учреждения, расположенного по улице Муромской, и нуждаются в медицинской помощи.