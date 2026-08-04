Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ в Оттаве заявило, что правительство Канады умалчивает об ударах Киева по российской гражданской инфраструктуре.
- Российская дипмиссия считает действия ВСУ преднамеренным терроризмом и задается вопросом, не равносильно ли молчание Канады поощрению преступлений Киева.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Правительство Канады демонстративно умалчивает об ударах Киева по российской гражданской инфраструктуре, что равносильно их поощрению, заявило посольство РФ в Оттаве.
"Когда обвинения направлены в адрес России, канадские официальные лица мгновенно тиражируют любые вбросы из "цирка Зеленского". Однако, когда Киев убивает российских детей, наносит удары по пассажирским автобусам и обстреливает жилые кварталы, Канада предпочитает хранить гробовое молчание касательно этих отвратительных и чудовищных преступлений", – говорится в заявлении на английском языке, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Российская дипмиссия подчеркивает, что действия ВСУ являются преднамеренным терроризмом.
"Не равносильно ли это молчаливому поощрению преступлений Киева?" – комментирует посольство РФ позицию Оттавы.