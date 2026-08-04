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В посольстве России рассказали о реакции Канады на удары ВСУ по гражданским - РИА Новости, 04.08.2026
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02:46 04.08.2026 (обновлено: 03:09 04.08.2026)
В посольстве России рассказали о реакции Канады на удары ВСУ по гражданским

Посольство России: Канада демонстративно умалчивает об ударах ВСУ по гражданским

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в Оттаве заявило, что правительство Канады умалчивает об ударах Киева по российской гражданской инфраструктуре.
  • Российская дипмиссия считает действия ВСУ преднамеренным терроризмом и задается вопросом, не равносильно ли молчание Канады поощрению преступлений Киева.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Правительство Канады демонстративно умалчивает об ударах Киева по российской гражданской инфраструктуре, что равносильно их поощрению, заявило посольство РФ в Оттаве.
"Когда обвинения направлены в адрес России, канадские официальные лица мгновенно тиражируют любые вбросы из "цирка Зеленского". Однако, когда Киев убивает российских детей, наносит удары по пассажирским автобусам и обстреливает жилые кварталы, Канада предпочитает хранить гробовое молчание касательно этих отвратительных и чудовищных преступлений", – говорится в заявлении на английском языке, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Российская дипмиссия подчеркивает, что действия ВСУ являются преднамеренным терроризмом.
"Не равносильно ли это молчаливому поощрению преступлений Киева?" – комментирует посольство РФ позицию Оттавы.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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