Солодов: Камчатка вошла в число лидеров России по поддержке семей с детьми

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг – РИА Новости. Камчатский край вошел в число лидеров России по поддержке семей с детьми: за полтора года более 250 семей получили по 1 миллиону рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Успешно реализуем поручение президента РФ и уже полтора года при рождении третьего или последующих детей выплачиваем семьям по 1 миллиону рублей на погашение действующей ипотеки. Это серьезное подспорье, которое помогает решить самый важный вопрос – жилищный", — написал Владимир Солодов в своем канале в "Макс".

Как отметил глава региона, программа оказалась крайне востребованной. В прошлом году поддержку получили 162 семьи, а за семь месяцев этого года — уже 95. До конца 2026 года власти планируют предоставить выплату еще как минимум 100 семьям.