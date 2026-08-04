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Солодов: Камчатка вошла в число лидеров России по поддержке семей с детьми - РИА Новости, 04.08.2026
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
10:40 04.08.2026
Солодов: Камчатка вошла в число лидеров России по поддержке семей с детьми

Владимир Солодов: Камчатка вошла в число лидеров РФ по поддержке семей с детьми

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Мама с ребенком
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг – РИА Новости. Камчатский край вошел в число лидеров России по поддержке семей с детьми: за полтора года более 250 семей получили по 1 миллиону рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"Успешно реализуем поручение президента РФ и уже полтора года при рождении третьего или последующих детей выплачиваем семьям по 1 миллиону рублей на погашение действующей ипотеки. Это серьезное подспорье, которое помогает решить самый важный вопрос – жилищный", — написал Владимир Солодов в своем канале в "Макс".
Как отметил глава региона, программа оказалась крайне востребованной. В прошлом году поддержку получили 162 семьи, а за семь месяцев этого года — уже 95. До конца 2026 года власти планируют предоставить выплату еще как минимум 100 семьям.
Губернатор отметил, что камчатская система поддержки семей с детьми сегодня признана одной из лучших в стране. Он пообещал и дальше совершенствовать региональные меры, чтобы каждая семья на полуострове чувствовала уверенность в завтрашнем дне.
 
Камчатский крайВладимир СолодовКамчаткаСемья
 
 
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