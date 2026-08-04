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Ученые выдвинули новую версию массовой гибели птиц на Камчатке - РИА Новости, 04.08.2026
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Наука
 
08:51 04.08.2026
Ученые выдвинули новую версию массовой гибели птиц на Камчатке

КамчатНИРО: птицы на Халактырском пляже отравились токсичными водорослями

© РИА Новости / Надежда ЕгороваХалактырский пляж на Камчатке
Халактырский пляж на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Надежда Егорова
Халактырский пляж на Камчатке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые КамчатНИРО обнаружили на Халактырском пляже токсичные микроводоросли.
  • Выдвинута версия, что массовая гибель птиц могла произойти из-за отравления сакситоксином.
  • Токсины могли попасть в организм птиц при прямом контакте с "цветущей" водой или через планктоноядную рыбу.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг – РИА Новости. Ученые КамчатНИРО в ходе обследования Халактырского пляжа обнаружили в прибойной зоне токсичные микроводоросли и выдвинули новую версию массовой гибели птиц — отравление сакситоксином, сообщает пресс-служба института.
"Предполагается, что гибель птиц могла наступить в результате отравления сакситоксином и его производными либо при прямом контакте с пятнами "цветения" Alexandrium, либо при питании планктоноядными рыбами", — говорится в сообщении КамчатНИРО на официальном сайте.
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Специалисты обследовали 2,5-километровый участок пляжа между рекой Халактырка и кемпингом "Орка". За два дня, 31 июля и 1 августа, они насчитали 170 погибших птиц — 115 краснолицых бакланов, 22 топорка, 32 тихоокеанские кайры, а также по одному экземпляру чистика и сизой качурки. По состоянию их тушок видно, что птицы гибли в разное время.
Вскрытие наиболее "свежих" тушок баклана, топорка и кайры показало отсутствие гельминтов на печени, сердце, в легких и брюшной полости — желудки у всех птиц оказались пустыми. В пробах воды из прибойной зоны нашли динофлагелляты комплекса вредоносного "цветения" Alexandrium catenella и Dinophysis acuminata в концентрации 10–16 тысяч и 2 тысячи клеток на литр соответственно.
Ученые предполагают, что токсины могли попасть в организм птиц двумя путями: либо при прямом контакте с пятнами цветущей воды, либо через планктоноядную рыбу, которая накапливает фикотоксины в почках и печени. При питании такой рыбой птицы получают значительную дозу яда — это явление называется биомагнификацией — что приводит к летальному исходу.
Массовая гибель птиц на Камчатке начала привлекать внимание в конце июля, когда пользователи соцсетей сообщили, что на Халактырском пляже нашли мертвых кайр, топорков и бакланов. Очевидцы сообщали о желтой пене на воде с необычным запахом. Позже аналогичные находки появились в бухте Пионерской.
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