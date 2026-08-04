Ученые выдвинули новую версию массовой гибели птиц на Камчатке

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые КамчатНИРО обнаружили на Халактырском пляже токсичные микроводоросли.

Выдвинута версия, что массовая гибель птиц могла произойти из-за отравления сакситоксином.

Токсины могли попасть в организм птиц при прямом контакте с "цветущей" водой или через планктоноядную рыбу.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг – РИА Новости. Ученые КамчатНИРО в ходе обследования Халактырского пляжа обнаружили в прибойной зоне токсичные микроводоросли и выдвинули новую версию массовой гибели птиц — отравление сакситоксином, сообщает пресс-служба института.

"Предполагается, что гибель птиц могла наступить в результате отравления сакситоксином и его производными либо при прямом контакте с пятнами "цветения" Alexandrium, либо при питании планктоноядными рыбами", — говорится в сообщении КамчатНИРО на официальном сайте

Специалисты обследовали 2,5-километровый участок пляжа между рекой Халактырка и кемпингом "Орка". За два дня, 31 июля и 1 августа, они насчитали 170 погибших птиц — 115 краснолицых бакланов, 22 топорка, 32 тихоокеанские кайры, а также по одному экземпляру чистика и сизой качурки. По состоянию их тушок видно, что птицы гибли в разное время.

Вскрытие наиболее "свежих" тушок баклана, топорка и кайры показало отсутствие гельминтов на печени, сердце, в легких и брюшной полости — желудки у всех птиц оказались пустыми. В пробах воды из прибойной зоны нашли динофлагелляты комплекса вредоносного "цветения" Alexandrium catenella и Dinophysis acuminata в концентрации 10–16 тысяч и 2 тысячи клеток на литр соответственно.

Ученые предполагают, что токсины могли попасть в организм птиц двумя путями: либо при прямом контакте с пятнами цветущей воды, либо через планктоноядную рыбу, которая накапливает фикотоксины в почках и печени. При питании такой рыбой птицы получают значительную дозу яда — это явление называется биомагнификацией — что приводит к летальному исходу.