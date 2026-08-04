Перед судом на Камчатке предстанет скрывавшийся 20 лет мужчина

В ходе расследования обвиняемый уехал в Азербайджан и был объявлен в розыск. В 2026 году его задержали сотрудники погранслужбы в московском аэропорту. Остальные участники кражи уже осуждены. Теперь дело в отношении последнего фигуранта передано в суд.