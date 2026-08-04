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Перед судом на Камчатке предстанет скрывавшийся 20 лет мужчина - РИА Новости, 04.08.2026
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06:10 04.08.2026
Перед судом на Камчатке предстанет скрывавшийся 20 лет мужчина

На Камчатке скрывавшийся 20 лет от следствия мужчина предстанет перед судом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Камчатке перед судом предстанет 59-летний мужчина, который скрывался от следствия 20 лет.
  • Мужчина вместе с тремя подельниками похитил промысловое вооружение с судна на сумму более 550 тысяч рублей.
  • Обвиняемого задержали в московском аэропорту, остальные участники кражи уже осуждены.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг – РИА Новости. На Камчатке перед судом предстанет 59-летний мужчина, скрывавшийся от следствия 20 лет после кражи промыслового вооружения с судна на сумму более 550 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
"На Камчатке ожидает суда мужчина, скрывавшийся 20 лет от следствия", — сообщило ведомство в пресс-релизе.
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По версии следствия, в 2006 году мужчина вместе с тремя подельниками ночью проник на судно, стоявшее у пирса в Морском порту Петропавловска-Камчатского. Они разбили стекло в двери хранилища и похитили ярусную хребтину, поводцы и буйрепы — всего имущества на 550 тысяч рублей. Добычу вывезли на арендованной машине и позже продали.
В ходе расследования обвиняемый уехал в Азербайджан и был объявлен в розыск. В 2026 году его задержали сотрудники погранслужбы в московском аэропорту. Остальные участники кражи уже осуждены. Теперь дело в отношении последнего фигуранта передано в суд.
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