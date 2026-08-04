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На Камчатке назвали причину гибели туриста из Москвы - РИА Новости, 04.08.2026
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02:11 04.08.2026 (обновлено: 03:12 04.08.2026)
На Камчатке назвали причину гибели туриста из Москвы

МЧС: причиной гибели туриста из Москвы на Камчатке стало ухудшение самочувствия

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Авачинском перевале на Камчатке погиб турист из Москвы, ему было 39 лет.
  • Мужчина внезапно почувствовал себя плохо, дежурный спасатель и медики пытались оказать помощь, но турист скончался.
  • Группа не была зарегистрирована в МЧС, точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг – РИА Новости. Турист на Авачинском перевале на Камчатке мог погибнуть от резкого ухудшения самочувствия, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям региона.
"Причиной гибели туриста на Авачинском перевале стало резкое ухудшение самочувствия", - цитирует представителя министерства пресс-служба правительства края.
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ЧП произошло в предгорье в понедельник днем. Как сообщили в СУСК России по Камчатскому краю, погибший турист – из Москвы, ему было 39 лет. В МЧС по региону отметили, что мужчина имел опыт пеших походов и неоднократно посещал маршруты на Камчатке.
В министерстве сообщили, что мужчина следовал в составе пешей туристической группы, внезапно почувствовал себя плохо. Туристы вызвали помощь. Сообщается, что дежурный спасатель, находившийся в районе перевала, прибыл на место через 30 минут после сигнала и более двух часов оказывал туристу помощь. Позднее к месту происшествия прибыл вертолет Территориального центра медицины катастроф. Прибывший медработник констатировал смерть мужчины.
В министерстве добавили, что группа не была зарегистрирована в МЧС. В районе остановки отсутствовали опасные расщелины и трещины, поэтому падение с высоты спасатели и медики сразу исключили, что впоследствии подтвердил и СК.
Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
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