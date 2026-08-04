На Камчатке назвали причину гибели туриста из Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ На Авачинском перевале на Камчатке погиб турист из Москвы, ему было 39 лет.

Мужчина внезапно почувствовал себя плохо, дежурный спасатель и медики пытались оказать помощь, но турист скончался.

Группа не была зарегистрирована в МЧС, точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг – РИА Новости. Турист на Авачинском перевале на Камчатке мог погибнуть от резкого ухудшения самочувствия, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям региона.

"Причиной гибели туриста на Авачинском перевале стало резкое ухудшение самочувствия", - цитирует представителя министерства пресс-служба правительства края.

ЧП произошло в предгорье в понедельник днем. Как сообщили в СУСК России по Камчатскому краю, погибший турист – из Москвы, ему было 39 лет. В МЧС по региону отметили, что мужчина имел опыт пеших походов и неоднократно посещал маршруты на Камчатке.

В министерстве сообщили, что мужчина следовал в составе пешей туристической группы, внезапно почувствовал себя плохо. Туристы вызвали помощь. Сообщается, что дежурный спасатель, находившийся в районе перевала, прибыл на место через 30 минут после сигнала и более двух часов оказывал туристу помощь. Позднее к месту происшествия прибыл вертолет Территориального центра медицины катастроф. Прибывший медработник констатировал смерть мужчины.

В министерстве добавили, что группа не была зарегистрирована в МЧС. В районе остановки отсутствовали опасные расщелины и трещины, поэтому падение с высоты спасатели и медики сразу исключили, что впоследствии подтвердил и СК.