Ученые назвали предварительную причину гибели птиц на Камчатке

"Мы исследовали пробу воды по всем показателям из нашей области аккредитации. Согласно нормативной документации, где установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) на все элементы, все в норме, кроме железа. У железа норма — 0,05 миллиграмма на литр, а у нас получилось 0,141. Это единственный показатель, который был положительным, то есть дал превышение относительно своей нормы в 2,8 раза", - цитирует пресс-служба директора Камчатского филиала ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" Александра Игошина.