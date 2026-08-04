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Ученые назвали предварительную причину гибели птиц на Камчатке - РИА Новости, 04.08.2026
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01:12 04.08.2026
Ученые назвали предварительную причину гибели птиц на Камчатке

Причиной гибели птиц на Камчатке могло стать превышение содержания железа в воде

© РИА Новости / Надежда ЕгороваХалактырский пляж на Камчатке
Халактырский пляж на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Надежда Егорова
Халактырский пляж на Камчатке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Халактырском пляже и побережье бухты Пионерской в Петропавловске-Камчатском обнаружена массовая гибель морских птиц.
  • Причиной гибели птиц могло стать превышение содержания железа в воде из-за выбросов вулканического пепла.
  • Уполномоченные ведомства отобрали необходимые пробы, окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются через 20 дней.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг – РИА Новости. Вероятной причиной гибели водоплавающих птиц, обнаруженных на Халактырском пляже и побережье бухты Пионерской в Петропавловске-Камчатском, могло стать превышение содержания железа в воде, спровоцированное выбросами вулканического пепла, сообщает правительство Камчатского края.
В конце июля жители Камчатки стали сообщать в соцсетях о массовой гибели морских птиц – кайр, топорков, бакланов и других – на Халактырском пляже, а затем и у бухты Пионерской.
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"Мы исследовали пробу воды по всем показателям из нашей области аккредитации. Согласно нормативной документации, где установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) на все элементы, все в норме, кроме железа. У железа норма — 0,05 миллиграмма на литр, а у нас получилось 0,141. Это единственный показатель, который был положительным, то есть дал превышение относительно своей нормы в 2,8 раза", - цитирует пресс-служба директора Камчатского филиала ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" Александра Игошина.
По предварительной версии, повышение концентрации железа в акватории могло привести к снижению иммунного статуса птиц, из-за чего поражение внутренних органов гельминтами приобрело стихийный характер.
В настоящее время уполномоченные ведомства отобрали все необходимые пробы. Образцы направлены для лабораторных исследований за пределы региона. Окончательные результаты анализов ожидаются через 20 дней. О выводах специализированных организаций будет сообщено дополнительно.
Власти сообщают, что служба благоустройства города оперативно убрала погибших птиц, санитарное состояние акватории приведено в норму.
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