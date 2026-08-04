Жителя Калуги отправили под домашний арест после стрельбы по подросткам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителю Калуги предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия.
- Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
- Следствие инициирует вопрос о привлечении к административной ответственности законных представителей подростков за нарушение комендантского часа.
БРЯНСК, 4 авг – РИА Новости. Суд поместил под домашний арест 36-летнего жителя Калуги после стрельбы по 16-летним подросткам на питбайках во дворе дома, мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия, сообщило региональное следственное управление СК России.
По версии следствия, в ночь на 1 августа обвиняемый стрелял из пневматического пистолета в двух 16-летних подростков, которые ехали на питбайках по двору на улице Кибальчича в Калуге.
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"На допросе фигурант сообщил, что открыл огонь после конфликта с молодыми людьми", - уточнили следователи.
В СУСК добавили, что из-за нарушения подростками комендантского часа следствие инициирует вопрос перед уполномоченными органами о привлечении к административной ответственности их законных представителей.
Ранее следственное управление сообщило, что 1 августа был задержан мужчина, стрелявший из пневматического пистолета в подростков на питбайках. Для установления степени вреда здоровью пострадавшим были назначены медицинские экспертизы. Отмечалось, что следователи планировали ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.