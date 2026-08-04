Жителя Калуги отправили под домашний арест после стрельбы по подросткам

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителю Калуги предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие инициирует вопрос о привлечении к административной ответственности законных представителей подростков за нарушение комендантского часа.

БРЯНСК, 4 авг – РИА Новости. Суд поместил под домашний арест 36-летнего жителя Калуги после стрельбы по 16-летним подросткам на питбайках во дворе дома, мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия, сообщило региональное следственное управление СК России.

"Следственными органами… 36-летнему жителю Калуги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".

По версии следствия, в ночь на 1 августа обвиняемый стрелял из пневматического пистолета в двух 16-летних подростков, которые ехали на питбайках по двору на улице Кибальчича в Калуге.

« "На допросе фигурант сообщил, что открыл огонь после конфликта с молодыми людьми", - уточнили следователи.

В СУСК добавили, что из-за нарушения подростками комендантского часа следствие инициирует вопрос перед уполномоченными органами о привлечении к административной ответственности их законных представителей.