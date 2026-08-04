В Калининграде из загоревшейся квартиры спасли более 200 картин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме с мансардой по адресу: переулок Грибоедова, 4.
- Пожарные спасли более 200 картин из горящей квартиры в этом доме.
КАЛИНИНГРАД, 4 авг – РИА Новости. Более 200 картин спасли пожарные из квартиры в загоревшемся в понедельник вечером доме в Калининграде, признанном объектом культурного наследия, огонь полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Как сообщили ранее в ведомстве РИА Новости, в понедельник вечером загорелась крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой по адресу: переулок Грибоедова, 4. Из здания эвакуировали 24 человека, в том числе шесть детей.
"В результате пожара на переулке Грибоедова сгорела металлочерепичная кровля сложной планировки на площади 120 квадратных метров. На мансардном этаже огнем уничтожена двухкомнатная квартира… В одной из квартир дома пожарные и спасатели спасли около 200 картин. Все произведения переданы собственнику", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Немецкая вилла по адресу: переулок Грибоедова, 4 в Калининграде - объект культурного наследия муниципального значения. Здание возвели в конце XIX - начале XX века в районе Марауненхоф - тогда это был пригород Кенигсберга, позже вошедший в его состав.