В Калининграде из загоревшейся квартиры спасли более 200 картин

КАЛИНИНГРАД, 4 авг – РИА Новости. Более 200 картин спасли пожарные из квартиры в загоревшемся в понедельник вечером доме в Калининграде, признанном объектом культурного наследия, огонь полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как сообщили ранее в ведомстве РИА Новости, в понедельник вечером загорелась крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой по адресу: переулок Грибоедова, 4. Из здания эвакуировали 24 человека, в том числе шесть детей.