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В Крыму тушат пожар на станции технического обслуживания - РИА Новости, 04.08.2026
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05:51 04.08.2026
В Крыму тушат пожар на станции технического обслуживания

В Ялте ликвидируют крупный пожар на станции технического обслуживания

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ялте на улице Ульяновых, дом 1, произошел пожар на станции технического обслуживания на площади 2 тысячи квадратных метров.
  • Открытое горение ликвидировано, сотрудники МЧС России проводят проливку и разборку конструкций.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на станции технического обслуживания в крымской Ялте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Ялта, улица Ульяновых, дом 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение одноэтажного здания станции технического обслуживания на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС России проводят проливку и разборку конструкций.
Причину пожара установят дознаватели МЧС России.
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