В Крыму тушат пожар на станции технического обслуживания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ялте на улице Ульяновых, дом 1, произошел пожар на станции технического обслуживания на площади 2 тысячи квадратных метров.
- Открытое горение ликвидировано, сотрудники МЧС России проводят проливку и разборку конструкций.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на станции технического обслуживания в крымской Ялте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Ялта, улица Ульяновых, дом 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение одноэтажного здания станции технического обслуживания на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС России проводят проливку и разборку конструкций.
Причину пожара установят дознаватели МЧС России.