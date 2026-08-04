Краткий пересказ от РИА ИИ Массовый наплыв мигрантов в испанский анклав Сеута на границе с Марокко погрузил ЕС в масштабный политический кризис.

По мнению колумниста агентства Блумберг Лионеля Лорана, политические перепалки не убедят инвесторов в способности Европы провести необходимые экономические реформы.

Ситуация не сулит ничего хорошего для эффективной миграционной политики ЕС, которая зависит от солидарности между странами и здоровых отношений с соседями.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Последствия ситуации с массовым наплывом мигрантов в испанский анклав Сеута на границе с Марокко могут быть беспрецедентными для Европы, считает колумнист агентства Последствия ситуации с массовым наплывом мигрантов в испанский анклав Сеута на границе с Марокко могут быть беспрецедентными для Европы, считает колумнист агентства Блумберг Лионель Лоран.

Ранее телеканал CNN сообщал, что ситуация в Сеуте погрузила ЕС в масштабный политический кризис.

"Кризис на границе в Сеуте на прошлой неделе стал беспрецедентным по масштабу... Последствия могут быть тоже беспрецедентными, судя по разгоревшемся на континенте взаимным обвинениям", - пишет автор статьи.

По мнению Лорана, политические перепалки, призванные удержать избирателей на своей стороне, не убедят инвесторов в том, что Европа способна провести столь необходимые экономические реформы, а не оставаться на месте. Это также не сулит ничего хорошего для эффективной и устойчивой миграционной политики, которая зависит от солидарности между странами ЕС, а также от здоровых отношений с соседями, на которых "повесили" контроль за границей, считает он.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.