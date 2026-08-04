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Bloomberg оценил последствия миграционного кризиса в Сеуте для Европы - РИА Новости, 04.08.2026
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13:38 04.08.2026 (обновлено: 13:39 04.08.2026)
Bloomberg оценил последствия миграционного кризиса в Сеуте для Европы

Bloomberg: последствия наплыва мигрантов в Сеуту будут беспрецедентными для ЕС

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в испанской Сеуте
Мигранты в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовый наплыв мигрантов в испанский анклав Сеута на границе с Марокко погрузил ЕС в масштабный политический кризис.
  • По мнению колумниста агентства Блумберг Лионеля Лорана, политические перепалки не убедят инвесторов в способности Европы провести необходимые экономические реформы.
  • Ситуация не сулит ничего хорошего для эффективной миграционной политики ЕС, которая зависит от солидарности между странами и здоровых отношений с соседями.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Последствия ситуации с массовым наплывом мигрантов в испанский анклав Сеута на границе с Марокко могут быть беспрецедентными для Европы, считает колумнист агентства Блумберг Лионель Лоран.
Ранее телеканал CNN сообщал, что ситуация в Сеуте погрузила ЕС в масштабный политический кризис.
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"Кризис на границе в Сеуте на прошлой неделе стал беспрецедентным по масштабу... Последствия могут быть тоже беспрецедентными, судя по разгоревшемся на континенте взаимным обвинениям", - пишет автор статьи.
По мнению Лорана, политические перепалки, призванные удержать избирателей на своей стороне, не убедят инвесторов в том, что Европа способна провести столь необходимые экономические реформы, а не оставаться на месте. Это также не сулит ничего хорошего для эффективной и устойчивой миграционной политики, которая зависит от солидарности между странами ЕС, а также от здоровых отношений с соседями, на которых "повесили" контроль за границей, считает он.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
Ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу, 31 июля власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в шенгенской зоне.
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