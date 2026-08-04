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СМИ: у берегов Майорки обнаружили лодку с телами 17 мигрантов - РИА Новости, 04.08.2026
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11:53 04.08.2026
СМИ: у берегов Майорки обнаружили лодку с телами 17 мигрантов

Europa Press: у берегов Майорки нашли лодку с телами 17 мигрантов

© REUTERS / Jon NazcaМигрант в испанской Сеуте
Мигрант в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигрант в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов острова Майорка обнаружена лодка с телами 17 мигрантов, которые больше двух недель дрейфовали в открытом море.
  • Спасателям удалось спасти двух выживших, они были доставлены в больницу с признаками обезвоживания и истощения.
  • Еще 15 мигрантов были спасены утром во вторник в 48 километрах к юго-западу от испанского острова Ибица.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Испанские спасатели обнаружили у берегов острова Майорка лодку с телами 17 мигрантов, которые больше двух недель дрейфовали в открытом море, пытаясь доплыть до Балеарских островов, передает агентство Europa Press.
«
"В общей сложности 17 мигрантов погибли, пытаясь добраться на лодке до побережья Балеарских островов после 15 дней в открытом море", - говорится в сообщении агентства.
По данным местных властей, лодка была перехвачена в районе 3 часов ночи (4.00 мск) во вторник к юго-западу от испанского острова Майорка. Сообщается, что службам удалось спасти двух выживших, они были доставлены в больницу с признаками обезвоживания и истощения.
По словам спасенных, на момент отплытия в лодке находились 19 человек.
Помимо этого, по данным Europa Press, что еще 15 мигрантов были спасены утром во вторник в 48 километрах к юго-западу от испанского острова Ибица, также входящего в Балеарский архипелаг.
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