Около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко, заявил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка.

Около 70 тысяч из них из них уже покинули территорию страны.

СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Всего около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко, около 70 тысяч уже вернулись обратно, заявил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка.

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в город.

"По нашим разумным оценкам, в Испанию незаконно въехали около 72 тысяч человек и уже 70 тысяч из них уже покинули территорию страны", - сказал Гранде-Марласка на пресс-конференции, ее транслировали испанские СМИ.

Как сообщил министр, сейчас власти занимаются урегулированием правового статуса тех, кто остается в Испании.

"Те же, кто не имеет права на это (пребывание в Испании - ред.), будут выдворены и возвращены", - сказал он.