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Около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко - РИА Новости, 04.08.2026
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15:17 04.08.2026
Около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко

Гранде-Марласка: около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в испанской Сеуте
Мигранты в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко, заявил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка.
  • Около 70 тысяч из них из них уже покинули территорию страны.
СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Всего около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко, около 70 тысяч уже вернулись обратно, заявил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка.
Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в город.
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"По нашим разумным оценкам, в Испанию незаконно въехали около 72 тысяч человек и уже 70 тысяч из них уже покинули территорию страны", - сказал Гранде-Марласка на пресс-конференции, ее транслировали испанские СМИ.
Как сообщил министр, сейчас власти занимаются урегулированием правового статуса тех, кто остается в Испании.
"Те же, кто не имеет права на это (пребывание в Испании - ред.), будут выдворены и возвращены", - сказал он.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
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