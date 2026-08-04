Испания выделит 25 миллионов евро на помощь детям-мигрантам в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Испании выделит 25 миллионов евро на помощь детям-мигрантам в Сеуте.

Эти средства будут добавлены к уже выделенным 5,5 миллионам евро.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство Испании выделит 25 миллионов евро, чтобы обеспечить помощь детям, прибывшим без сопровождения взрослых в автономный город Сеута в ходе нынешнего миграционного кризиса, заявила министр по вопросам социального обеспечения и миграции Эльма Саис.

На брифинге во вторник министр пояснила, что чрезвычайные 25 миллионов евро будут добавлены к 5,5 миллионам евро, уже выделенным во время конференции по вопросам детей и подростков, состоявшейся в июле прошлого года.

"Правительство было и будет оставаться с Сеутой и особенно на стороне наиболее уязвимых", - заявила министр, слова которой приводит агентство EFE.