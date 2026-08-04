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Испания выделит 25 миллионов евро на помощь детям-мигрантам в Сеуте - РИА Новости, 04.08.2026
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14:52 04.08.2026
Испания выделит 25 миллионов евро на помощь детям-мигрантам в Сеуте

Испания выделит 25 млн евро на помощь детям-мигрантам в Сеуте

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в испанской Сеуте
Мигранты в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Испании выделит 25 миллионов евро на помощь детям-мигрантам в Сеуте.
  • Эти средства будут добавлены к уже выделенным 5,5 миллионам евро.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство Испании выделит 25 миллионов евро, чтобы обеспечить помощь детям, прибывшим без сопровождения взрослых в автономный город Сеута в ходе нынешнего миграционного кризиса, заявила министр по вопросам социального обеспечения и миграции Эльма Саис.
На брифинге во вторник министр пояснила, что чрезвычайные 25 миллионов евро будут добавлены к 5,5 миллионам евро, уже выделенным во время конференции по вопросам детей и подростков, состоявшейся в июле прошлого года.
"Правительство было и будет оставаться с Сеутой и особенно на стороне наиболее уязвимых", - заявила министр, слова которой приводит агентство EFE.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Власти города сообщали 31 июля, что только за сутки в Сеуту проникли около 60 тысяч человек. Ранее советник правительства Сеуты Альберто Гайтан сообщил, что центры содержания для несовершеннолетних мигрантов в Сеуте переполнены почти в 30 раз. По его совам, сейчас в городе размещены 862 ребенка-мигранта.
Мигранты в городе Сеута, Испания - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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