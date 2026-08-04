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В правительстве Испании уволили сотрудницу из-за данных о числе мигрантов - РИА Новости, 04.08.2026
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11:00 04.08.2026
В правительстве Испании уволили сотрудницу из-за данных о числе мигрантов

Pais: в Испании уволили сотрудницу из-за данных о числе мигрантов в Сеуте

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в испанской Сеуте
Мигранты в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанское правительство уволило сотрудницу пресс-службы департамента национальной безопасности.
  • Увольнение произошло после того, как она опубликовала число прибывших в Сеуту мигрантов, превышавшее данные МВД.
СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Испанское правительство уволило сотрудницу пресс-службы департамента национальной безопасности, которая опубликовала число прибывших в Сеуту мигрантов, превышавшее данные МВД, сообщает газета Pais.
"Канцелярия премьер-министра Испании незамедлительно уволила сотрудницу отдела коммуникаций департамента национальной безопасности (DSN)", - сообщает издание.
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Как пишет Pais, сотрудница утром в пятницу опубликовала на сайте DSN пресс-релиз, где говорилось, что в Сеуту из Марокко проникли 49 тысяч мигрантов. В публикации также говорилось, что это "крупнейший миграционный кризис, зафиксированный в городе с мая 2021 года" и что марокканские правоохранители использовали спецсредства для разгона людей, собравшихся на границе. При этом официальные данные испанского МВД тогда сообщали лишь о 40 тысячах прибывших.
По информации издания, сообщение было удалено с сайта департамента вскоре после публикации. Сотруднице позвонили и сообщили об увольнении. Как пишет газета, женщина несколько лет отвечала за сайт DSN, а до этого работала в министерстве обороны. Издание отмечает, что такие увольнения редки, так как обычно сотрудников возвращают на предыдущую должность. Сейчас женщина сохранила статус госслужащей, однако на новую должность ее не назначили, что значительно снизило ее доходы.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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