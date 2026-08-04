В правительстве Испании уволили сотрудницу из-за данных о числе мигрантов

По информации издания, сообщение было удалено с сайта департамента вскоре после публикации. Сотруднице позвонили и сообщили об увольнении. Как пишет газета, женщина несколько лет отвечала за сайт DSN, а до этого работала в министерстве обороны. Издание отмечает, что такие увольнения редки, так как обычно сотрудников возвращают на предыдущую должность. Сейчас женщина сохранила статус госслужащей, однако на новую должность ее не назначили, что значительно снизило ее доходы.