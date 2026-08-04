Краткий пересказ от РИА ИИ Переговоры между Ираном и Оманом по статусу Ормузского пролива затруднены из-за вмешательства США и их региональных союзников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пролив будет открыт, и отменил намеченные удары по Ирану, чтобы дать возможность обсудить условия сделки с Тегераном.

ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Переговоры между Ираном и Оманом по статусу Ормузского пролива давно пришли бы к результату, если бы не вмешательство США и их региональных союзников, передает агентство Переговоры между Ираном и Оманом по статусу Ормузского пролива давно пришли бы к результату, если бы не вмешательство США и их региональных союзников, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник, близкий к иранской переговорной группе.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявлял, что пролив будет открыт уже во вторник, назвав это первой фазой будущих договоренностей. Он сообщил 2 августа, что отменил намеченные на выходные удары по Ирану, чтобы дать возможность обсудить условия сделки с Тегераном.

"Если бы США и некоторые их региональные товарищи с самого начала не мешали процессу двусторонних переговоров между Ираном и Оманом, эти переговоры уже точно пришли бы к результату", - приводит слова источника агентство.

Источник отметил, что Иран ведет переговоры по статусу Ормузского пролива только с Оманом.

Американские военные с 8 июля возобновили удары по Ирану, после того как Трамп объявил, что достигнутое 18 июня прекращение огня более не действует. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.