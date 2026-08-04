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Вмешательство США сильно повлияло на переговоры Ирана и Омана, пишет Fars - РИА Новости, 04.08.2026
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21:57 04.08.2026
Вмешательство США сильно повлияло на переговоры Ирана и Омана, пишет Fars

Fars: Иран и Оман давно бы пришли к результату, если бы не вмешательство США

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры между Ираном и Оманом по статусу Ормузского пролива затруднены из-за вмешательства США и их региональных союзников.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что пролив будет открыт, и отменил намеченные удары по Ирану, чтобы дать возможность обсудить условия сделки с Тегераном.
ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Переговоры между Ираном и Оманом по статусу Ормузского пролива давно пришли бы к результату, если бы не вмешательство США и их региональных союзников, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник, близкий к иранской переговорной группе.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявлял, что пролив будет открыт уже во вторник, назвав это первой фазой будущих договоренностей. Он сообщил 2 августа, что отменил намеченные на выходные удары по Ирану, чтобы дать возможность обсудить условия сделки с Тегераном.
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"Если бы США и некоторые их региональные товарищи с самого начала не мешали процессу двусторонних переговоров между Ираном и Оманом, эти переговоры уже точно пришли бы к результату", - приводит слова источника агентство.
Источник отметил, что Иран ведет переговоры по статусу Ормузского пролива только с Оманом.
Американские военные с 8 июля возобновили удары по Ирану, после того как Трамп объявил, что достигнутое 18 июня прекращение огня более не действует. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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