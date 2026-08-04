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СМИ раскрыли требования США к Ирану по ядерному вопросу - РИА Новости, 04.08.2026
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10:26 04.08.2026
СМИ раскрыли требования США к Ирану по ядерному вопросу

NYT: США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива в рамках возможной сделки

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива для его дальнейшей утилизации или использования на атомных электростанциях в Штатах или другой стране.
  • В рамках возможной сделки Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней, а США и Иран — возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
  • Чиновники сомневаются в шансах на договоренность по урану и полагают, что США могут ограничиться заявлением о том, что иранские запасы этого материала останутся под завалами ядерных объектов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива для его дальнейшей утилизации или использования на атомных электростанциях в Штатах или другой стране в рамках возможной сделки об урегулировании, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
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"США требуют разбавления топлива, чтобы его нельзя было легко приспособить для использования в вооружениях, и последующей передачи в США или другое государство, где его можно будет утилизировать или использовать на атомных электростанциях", - говорится в публикации издания.
В то же время, как заявили газете неназванные чиновники, даже если переговоры по ядерному вопросу начнутся, они затянутся до осени и, возможно, до более позднего срока. Некоторые из этих чиновников сомневаются в шансах на договоренность по урану и полагают, что США могут ограничиться заявлением о том, что иранские запасы этого материала будут оставаться под завалами ядерных объектов, по которым США нанесли удары в июне 2025 года.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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