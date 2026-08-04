Ирак планирует начать строительство нефтепровода в Сирию и Турцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирак планирует начать строительство нового нефтепровода в Сирию и Турцию для диверсификации путей экспорта углеводородов.
- Первого августа Ирак и Турция подписали соглашение о транспортировке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан с минимальным объемом прокачки 750 тысяч баррелей в сутки.
БАГДАД, 4 авг - РИА Новости. Ирак планирует в ближайшее время приступить к строительству нового нефтепровода в соседние Сирию и Турцию, чтобы диверсифицировать пути экспорта углеводородов, сообщил РИА Новости официальный представитель иракского министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби.
"Следующим шагом станет завершение всех процедур для начала строительства нового нефтепровода Басра - Хадиса, который далее пройдет к Джейхану (Турция) и Баниясу (Сирия)", - сказал ар-Рикаби, отвечая на вопрос о дальнейших шагах иракского правительства после достижения договоренностей с Анкарой и Дамаском.
Первого августа Ирак и Турция подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки.
Семнадцатого июля в Вашингтоне Ирак и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода между двумя странами.
Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, через который идет большая часть экспорта иракской нефти. В этой связи иракское руководство пытается нарастить нефтяной экспорт по другим маршрутам.