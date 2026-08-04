Российские авиакомпании не подавали заявки на выполнение полетов в Ирак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские авиакомпании не подавали заявки в Росавиацию на выполнение полетов в Ирак.
- Iraqi Airways осуществила первый рейс в аэропорт «Внуково», возобновив прямое сообщение с Ираком.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании не подавали в Росавиацию заявки на выполнение полетов в Ирак, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Министерство сообщило во вторник, что возобновлено прямое сообщение с Ираком: авиакомпания Iraqi Airways осуществила сегодня первый рейс в аэропорт "Внуково".
"В Росавиацию заявки российских авиакомпаний на выполнение полетов в Ирак не поступали", - сообщили в Минтрансе РФ.
Министерство после запуска рейсов между Россией и Ираком отмечало, что теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран.