Российские авиакомпании не подавали заявки на выполнение полетов в Ирак

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские авиакомпании не подавали заявки в Росавиацию на выполнение полетов в Ирак.

Iraqi Airways осуществила первый рейс в аэропорт «Внуково», возобновив прямое сообщение с Ираком.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании не подавали в Росавиацию заявки на выполнение полетов в Ирак, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

Министерство сообщило во вторник, что возобновлено прямое сообщение с Ираком : авиакомпания Iraqi Airways осуществила сегодня первый рейс в аэропорт "Внуково".

"В Росавиацию заявки российских авиакомпаний на выполнение полетов в Ирак не поступали", - сообщили в Минтрансе РФ.