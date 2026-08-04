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Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение - РИА Новости, 04.08.2026
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15:05 04.08.2026 (обновлено: 15:30 04.08.2026)
Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение

Минтранс: Iraqi Airways осуществила первый рейс в аэропорт Внуково

© Минтранс России/TelegramСамолет авиакомпании Iraqi Airways в аэропорту Внуково
Самолет авиакомпании Iraqi Airways в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Минтранс России/Telegram
Самолет авиакомпании Iraqi Airways в аэропорту Внуково
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение, прерванное в феврале из-за эскалации на Ближнем Востоке.
  • Планируется выполнять два рейса в неделю — по вторникам и субботам.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Москва и Багдад восстановили прямое авиасообщение, заявили в Минтрансе.
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"Авиакомпания из Ирака Iraqi Airways возобновила прямое сообщение с Россией. Первый борт прилетел сегодня в аэропорт Внуково", — рассказали в ведомстве.

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В министерстве отметили, что планируется выполнять два рейса в неделю — по вторникам и субботам.
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"Теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран", — говорится в публикации.
Как уточнили представители Iraqi Airways, их решение обусловлено растущим спросом на рейсы из Багдада в Москву.
Прямое авиасообщение между Россией и Ираком приостановили в конце февраля из-за эскалации на Ближнем Востоке.
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