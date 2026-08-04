Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение, прерванное в феврале из-за эскалации на Ближнем Востоке.
- Планируется выполнять два рейса в неделю — по вторникам и субботам.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Москва и Багдад восстановили прямое авиасообщение, заявили в Минтрансе.
«
"Авиакомпания из Ирака Iraqi Airways возобновила прямое сообщение с Россией. Первый борт прилетел сегодня в аэропорт Внуково", — рассказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что планируется выполнять два рейса в неделю — по вторникам и субботам.
«
"Теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран", — говорится в публикации.
Как уточнили представители Iraqi Airways, их решение обусловлено растущим спросом на рейсы из Багдада в Москву.
Прямое авиасообщение между Россией и Ираком приостановили в конце февраля из-за эскалации на Ближнем Востоке.