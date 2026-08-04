Калиматов назначил Оздоева постпредом Ингушетии при президенте России

Краткий пересказ от РИА ИИ Муслим Оздоев назначен постоянным представителем Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации.

До нового назначения Муслим Оздоев возглавлял региональный филиал фонда "Защитники Отечества".

Ранее Оздоев уже работал постпредом Ингушетии при президенте страны в 2020–2022 годах.

НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил постоянным представителем республики при президенте России Муслима Оздоева, который до этого возглавлял региональный филиал фонда "Защитники Отечества", ранее он уже был постпредом, сообщили в региональном правительстве.

"Указом главы Ингушетии Муслим Оздоев назначен постоянным представителем Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации. До нового назначения Муслим Оздоев возглавлял региональный филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в сообщении.

Оздоев уже работал постпредом Ингушетии при президенте страны в 2020-2022 годах, затем был заместителем начальника управления внутренней политики администрации главы и правительства региона.