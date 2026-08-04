СМИ: Инфантино проведет экстренную встречу из-за потери влияния в ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент ФИФА Джанни Инфантино проведет экстренную встречу в Марокко на фоне критики в свой адрес и потери влияния в организации.
- ФИФА планирует привлечь 4,2 миллиарда долларов, продав около 20% акций новой структуры частным инвесторам.
- Высшее руководство ФИФА выступило с критикой проекта, включая Арсена Венгера и генерального секретаря Маттиаса Графстрема.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в среду проведет в Марокко экстренную встречу на фоне критики в свой адрес и потери влияния в организации, сообщает Sky News.
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
По информации источника, Инфантино на фоне критики в свой адрес из-за этой концепции созвал на встречу высшее руководство ФИФА в Рабате. Отмечается, что в самой организации с критикой проекта выступили руководитель отдела глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер, а также генеральный секретарь организации Маттиас Графстрем.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА, после чего Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана. 4 августа глава Футбольной ассоциации Иордании Али бин Аль-Хусейн обвинил ФИФА в шантаже ради поддержки Инфантино.