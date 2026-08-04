У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Индонезии.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров и находился в 128 километрах от города Тернате.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщила геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 20.16 по времени UTC (23.16 мск) в 128 километрах от города Тернате с населением в 205 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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