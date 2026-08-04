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У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 04.08.2026
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23:56 04.08.2026
У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Индонезии.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров и находился в 128 километрах от города Тернате.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщила геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 20.16 по времени UTC (23.16 мск) в 128 километрах от города Тернате с населением в 205 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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