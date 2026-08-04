Власти Индии вызвали руководство Meta* в страну после блокировки поста Моди

Краткий пересказ от РИА ИИ Индийское правительство вызвало руководство Meta* в Индию на 5–6 августа, чтобы обсудить ряд проблем.

В июле Meta* временно ограничила доступ к посту премьер-министра Индии Нарендры Моди в соцсети Facebook*, но впоследствии восстановила его, объяснив инцидент технической ошибкой.

Индийское правительство намерено узнать у представителей Meta* причину сбоев на платформах компании и получить информацию о мерах по борьбе с порнографическими материалами с участием несовершеннолетних.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Индийское правительство вызвало в Индию руководство технологического конгломерата Meta*, чтобы обсудить причины блокировки поста индийского премьер-министра Нарендры Моди в социальной сети Facebook* и ряд других проблем, сообщает газета Индийское правительство вызвало в Индию руководство технологического конгломерата Meta*, чтобы обсудить причины блокировки поста индийского премьер-министра Нарендры Моди в социальной сети Facebook* и ряд других проблем, сообщает газета Economic Times

Согласно информации издания, в июле Meta* временно ограничила доступ к посту Моди в соцсети Facebook *, в котором он обращался к индийским студентам в связи с утечкой материалов государственного экзамена и обещал ввести более жесткие меры против подобных нарушений. Впоследствии технологическая компания восстановила пост премьера, объяснив инцидент технической ошибкой и принеся свои извинения, но министерство электроники и информационных технологий Индии назвало эти объяснения "неудовлетворительными".

"Правительство вызвало руководство Meta* в Индию 5-6 августа, официальные лица намерены задать конгломерату вопросы по ряду проблем", - пишет Economic Times во вторник.

По словам секретаря по вопросам IT при министерстве электроники и информационных технологий С. Кришнана, которые приводит газета, власти Индии хотят узнать у компании причину, по которой подобные сбои все еще продолжают происходить.

Кроме того, добавил Кришнан, индийское правительство также запросит у представителей Meta* информацию относительно шагов, предпринимаемых для борьбы с порнографическими материалами с участием несовершеннолетних на платформах компании.

Ранее Индия уже направляла Meta* запрос по этому поводу.

"Мы хотели бы услышать от них, почему некоторые вещи работают не так, как должны, и в чем заключаются трудности", - сказал Кришнан на встрече с индийскими журналистами.

Ранее в понедельник глава парламентского комитета по коммуникациям и информационным технологиям Нишикант Дубей потребовал за инцидент с постом индийского премьера Нарендры Моди личных извинений от главы Meta* Марка Цукерберга, а также призвал привлечь компанию к юридической ответственности.