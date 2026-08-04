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Власти Индии вызвали руководство Meta* в страну после блокировки поста Моди - РИА Новости, 04.08.2026
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16:14 04.08.2026
Власти Индии вызвали руководство Meta* в страну после блокировки поста Моди

Власти Индии вызвали руководство Meta после блокировки поста Моди в Facebook

© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг Индии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индийское правительство вызвало руководство Meta* в Индию на 5–6 августа, чтобы обсудить ряд проблем.
  • В июле Meta* временно ограничила доступ к посту премьер-министра Индии Нарендры Моди в соцсети Facebook*, но впоследствии восстановила его, объяснив инцидент технической ошибкой.
  • Индийское правительство намерено узнать у представителей Meta* причину сбоев на платформах компании и получить информацию о мерах по борьбе с порнографическими материалами с участием несовершеннолетних.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Индийское правительство вызвало в Индию руководство технологического конгломерата Meta*, чтобы обсудить причины блокировки поста индийского премьер-министра Нарендры Моди в социальной сети Facebook* и ряд других проблем, сообщает газета Economic Times.
Согласно информации издания, в июле Meta* временно ограничила доступ к посту Моди в соцсети Facebook*, в котором он обращался к индийским студентам в связи с утечкой материалов государственного экзамена и обещал ввести более жесткие меры против подобных нарушений. Впоследствии технологическая компания восстановила пост премьера, объяснив инцидент технической ошибкой и принеся свои извинения, но министерство электроники и информационных технологий Индии назвало эти объяснения "неудовлетворительными".
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"Правительство вызвало руководство Meta* в Индию 5-6 августа, официальные лица намерены задать конгломерату вопросы по ряду проблем", - пишет Economic Times во вторник.
По словам секретаря по вопросам IT при министерстве электроники и информационных технологий С. Кришнана, которые приводит газета, власти Индии хотят узнать у компании причину, по которой подобные сбои все еще продолжают происходить.
Кроме того, добавил Кришнан, индийское правительство также запросит у представителей Meta* информацию относительно шагов, предпринимаемых для борьбы с порнографическими материалами с участием несовершеннолетних на платформах компании.
Ранее Индия уже направляла Meta* запрос по этому поводу.
"Мы хотели бы услышать от них, почему некоторые вещи работают не так, как должны, и в чем заключаются трудности", - сказал Кришнан на встрече с индийскими журналистами.
Ранее в понедельник глава парламентского комитета по коммуникациям и информационным технологиям Нишикант Дубей потребовал за инцидент с постом индийского премьера Нарендры Моди личных извинений от главы Meta* Марка Цукерберга, а также призвал привлечь компанию к юридической ответственности.
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