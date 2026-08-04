Чудотворную икону перенесли в Донской монастырь

Чудотворная Донская икона, предположительно написанная в XIV веке Феофаном Греком, почитается как заступница православных воинов и всего Отечества. По преданию, этот образ находился среди русских дружинников во время Куликовской битвы в 1380 году. У Донской иконы в 1552 году перед казанским походом молился Иван Грозный, который после похода поместил ее в Благовещенский собор Московского Кремля. С 1930 года икона хранилась в Третьяковской галерее.