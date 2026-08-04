Чудотворную икону перенесли в Донской монастырь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чудотворная Донская икона Божией Матери перенесена в Донской ставропигиальный мужской монастырь Москвы и доступна для поклонения верующих.
- Икона была передана Донскому монастырю Третьяковской галереей в безвозмездное пользование на 49 лет.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Чудотворная Донская икона Божией Матери перенесена в Донской ставропигиальный мужской монастырь Москвы и доступна для поклонения верующих, сообщил сайт монастыря во вторник.
Чудотворная Донская икона Божией Матери, наряду с Владимирской иконой, в апреле была передана Донскому монастырю Третьяковской галереей в безвозмездное пользование на 49 лет. Сообщалось, что она выставляется в храме Христа Спасителя временно до завершения реставрации в Большом соборе Донского монастыря.
"Состоялось перенесение чудотворной Донской иконы Божьей Матери из Храма Христа Спасителя в Донской ставропигиальный монастырь г. Москвы. Икона установлена для поклонения в малом соборе монастыря", – говорится в сообщении.
Чудотворная Донская икона, предположительно написанная в XIV веке Феофаном Греком, почитается как заступница православных воинов и всего Отечества. По преданию, этот образ находился среди русских дружинников во время Куликовской битвы в 1380 году. У Донской иконы в 1552 году перед казанским походом молился Иван Грозный, который после похода поместил ее в Благовещенский собор Московского Кремля. С 1930 года икона хранилась в Третьяковской галерее.