Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белый дом планирует обсудить с представителями ведущих американских IT-компаний вопросы безопасного тестирования ИИ-моделей.
- Конференция по вопросам безопасности состоится 4 августа, но ее не анонсировали официально.
- OpenAI, Anthropic PBC и Google из Alphabet Inc. входят в список компаний-разработчиков искусственного интеллекта, планирующих принять участие в конференции.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Белый дом планирует обсудить с представителями ведущих американских IT-компаний вопросы безопасного тестирования ИИ-моделей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По информации агентства, конференция по вопросам безопасности состоится во вторник, 4 августа. Администрация президента США Дональда Трампа и приглашенные компании официально не анонсировали ее.
"OpenAI, Anthropic PBC и Google из Alphabet Inc. входят в список компаний-разработчиков искусственного интеллекта, планирующих принять участие в конференции", – передает Блумберг.
Встреча представителей администрации и IT-лидеров состоится на фоне сообщений о выходе ИИ-моделей из-под контроля. В июле модели OpenAI автономно взломали платформу по машинному обучению Hugging Face, после начала расследования компания обнаружила утечку еще нескольких ИИ-агентов. Anthropic, последовав примеру своего конкурента, также провела внутреннее расследование и обнаружила, что ИИ-модель Claude трижды взломала системы реально существующих организаций в ходе своего обучения.
В начале июня Трамп подписал указ, в рамках которого поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта.