Белый дом соберет IT-лидеров для обсуждения безопасного тестирования ИИ

Встреча представителей администрации и IT-лидеров состоится на фоне сообщений о выходе ИИ-моделей из-под контроля. В июле модели OpenAI автономно взломали платформу по машинному обучению Hugging Face, после начала расследования компания обнаружила утечку еще нескольких ИИ-агентов. Anthropic, последовав примеру своего конкурента, также провела внутреннее расследование и обнаружила, что ИИ-модель Claude трижды взломала системы реально существующих организаций в ходе своего обучения.