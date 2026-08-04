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Белый дом соберет IT-лидеров для обсуждения безопасного тестирования ИИ - РИА Новости, 04.08.2026
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04:23 04.08.2026
Белый дом соберет IT-лидеров для обсуждения безопасного тестирования ИИ

Блумберг: Белый дом обсудит с IT-компаниями безопасность тестирования ИИ

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом планирует обсудить с представителями ведущих американских IT-компаний вопросы безопасного тестирования ИИ-моделей.
  • Конференция по вопросам безопасности состоится 4 августа, но ее не анонсировали официально.
  • OpenAI, Anthropic PBC и Google из Alphabet Inc. входят в список компаний-разработчиков искусственного интеллекта, планирующих принять участие в конференции.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Белый дом планирует обсудить с представителями ведущих американских IT-компаний вопросы безопасного тестирования ИИ-моделей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По информации агентства, конференция по вопросам безопасности состоится во вторник, 4 августа. Администрация президента США Дональда Трампа и приглашенные компании официально не анонсировали ее.
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"OpenAI, Anthropic PBC и Google из Alphabet Inc. входят в список компаний-разработчиков искусственного интеллекта, планирующих принять участие в конференции", – передает Блумберг.
Встреча представителей администрации и IT-лидеров состоится на фоне сообщений о выходе ИИ-моделей из-под контроля. В июле модели OpenAI автономно взломали платформу по машинному обучению Hugging Face, после начала расследования компания обнаружила утечку еще нескольких ИИ-агентов. Anthropic, последовав примеру своего конкурента, также провела внутреннее расследование и обнаружила, что ИИ-модель Claude трижды взломала системы реально существующих организаций в ходе своего обучения.
В начале июня Трамп подписал указ, в рамках которого поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта.
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