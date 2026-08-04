Премьер Ливана обвинил "Хезболлу" во втягивании страны в войну с Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что руководство движения "Хезболла" самостоятельно втянуло Ливан в "военные авантюры", предоставив Израилю предлог для нападения.

Салам подчеркнул, что суверенитет Ливана может быть обеспечен только при наличии независимого государственного решения и единой армии, контролирующей всю территорию страны.

Премьер призвал к диалогу и национальной солидарности как наиболее эффективному пути укрепления способности Ливана противостоять серьезным вызовам.

БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости. Решение руководства движения "Хезболлах" самостоятельно втянуть Ливан в "военные авантюры" предоставило Израилю предлог для нападения на страну, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам.

"Наибольшую помощь Израилю оказал тот, кто единолично втянул Ливан в бессмысленные авантюры так называемых войн поддержки, предоставил ему предлоги для нападения на нашу страну, попрания ее суверенитета, разрушения городов и деревень, убийства наших граждан и изгнания сотен тысяч людей", — написал Салам в соцсети X

По словам главы правительства, сторона, единолично принявшая решение о войне, продолжающая присваивать полномочия государства и связывать Ливан с внешними силами, не вправе обвинять других в отсутствии патриотизма или пренебрежении суверенитетом.

Салам подчеркнул, что суверенитет Ливана может быть обеспечен только при наличии независимого государственного решения и единой армии, которая своими силами контролирует всю территорию страны.

Премьер призвал признать ответственность за непродуманные решения, последствия которых продолжают оплачивать ливанцы. Он также подтвердил приверженность государства освобождению всех оккупированных Израилем территорий, возвращению пленных, обеспечению безопасного возвращения жителей и восстановлению разрушенных городов и деревень.

"Отказ от языка обвинений в предательстве и искренний призыв к диалогу и национальной солидарности остаются наиболее эффективным путем укрепления способности Ливана противостоять этим серьезным вызовам", — добавил Салам.