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Премьер Ливана обвинил "Хезболлу" во втягивании страны в войну с Израилем - РИА Новости, 04.08.2026
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14:54 04.08.2026 (обновлено: 14:55 04.08.2026)
Премьер Ливана обвинил "Хезболлу" во втягивании страны в войну с Израилем

Премьер Ливана Салам обвинил "Хезболлу" во втягивании страны в войну с Израилем

© AP Photo / Bilal HusseinПремьер-министр Ливана Наваф Салам
Премьер-министр Ливана Наваф Салам - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
Премьер-министр Ливана Наваф Салам . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что руководство движения "Хезболла" самостоятельно втянуло Ливан в "военные авантюры", предоставив Израилю предлог для нападения.
  • Салам подчеркнул, что суверенитет Ливана может быть обеспечен только при наличии независимого государственного решения и единой армии, контролирующей всю территорию страны.
  • Премьер призвал к диалогу и национальной солидарности как наиболее эффективному пути укрепления способности Ливана противостоять серьезным вызовам.
БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости. Решение руководства движения "Хезболлах" самостоятельно втянуть Ливан в "военные авантюры" предоставило Израилю предлог для нападения на страну, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам.
"Наибольшую помощь Израилю оказал тот, кто единолично втянул Ливан в бессмысленные авантюры так называемых войн поддержки, предоставил ему предлоги для нападения на нашу страну, попрания ее суверенитета, разрушения городов и деревень, убийства наших граждан и изгнания сотен тысяч людей", — написал Салам в соцсети X.
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По словам главы правительства, сторона, единолично принявшая решение о войне, продолжающая присваивать полномочия государства и связывать Ливан с внешними силами, не вправе обвинять других в отсутствии патриотизма или пренебрежении суверенитетом.
Салам подчеркнул, что суверенитет Ливана может быть обеспечен только при наличии независимого государственного решения и единой армии, которая своими силами контролирует всю территорию страны.
Премьер призвал признать ответственность за непродуманные решения, последствия которых продолжают оплачивать ливанцы. Он также подтвердил приверженность государства освобождению всех оккупированных Израилем территорий, возвращению пленных, обеспечению безопасного возвращения жителей и восстановлению разрушенных городов и деревень.
"Отказ от языка обвинений в предательстве и искренний призыв к диалогу и национальной солидарности остаются наиболее эффективным путем укрепления способности Ливана противостоять этим серьезным вызовам", — добавил Салам.
Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем ранее во вторник заявил, что политическое руководство Ливана "помогало Израилю вместо того, чтобы защищать суверенитет страны". Он обвинил власти в бесперспективных уступках, призвал их сосредоточиться на выводе израильских сил, укреплении армии и восстановлении разрушенных районов, а также выступил за внутренний диалог и сохранение сопротивления до прекращения израильской оккупации.
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