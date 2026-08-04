Российский "Гугл" обратился в суды для возврата десяти миллиардов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ ООО «Гугл» добивается признания и исполнения решения российского суда о взыскании с американской Google International LLC около 10 миллиардов рублей незаконно выплаченных дивидендов в 10 странах.

Арбитражный суд Москвы признал незаконным перечисление «Гуглом» почти 10 миллиардов рублей дивидендов в адрес материнской компании Google International LLC в 2021 году.

В ЮАР и Франции приняты обеспечительные меры в отношении активов Google, а в Бельгии арестованы активы Google Belgium на общую сумму 115 миллионов евро.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Обанкротившаяся российская "дочка" Google в 10 странах добивается признания и исполнения решения российского суда о взыскании с американской компании около 10 миллиардов рублей незаконно выплаченных ей дивидендов, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них уточняется, что обращения ООО "Гугл" рассматриваются сейчас судами Франции , Испании, Бельгии, Сербии, Турции, Южно-Африканской Республики, Бразилии, Алжира, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Арбитражный суд Москвы в 2024 году по заявлению конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского признал незаконным перечисление "Гуглом" в адрес ее материнской американской Google International LLC в 2021 году почти 10 миллиардов рублей дивидендов. Это решение затем подтвердили вышестоящие инстанции, включая Верховный суд России.

Первое заявление о признании и приведении в исполнение судебного акта арбитражного суда Москвы было подано в ЮАР, и Верховный суд провинции Гаутенг в мае 2025 года распорядился об аресте активов Google. В декабре того же года обеспечительные меры в отношении имущества были приняты компетентными органами Франции.

Как следует из материалов, изученных РИА Новости, в июне этого года в Бельгии также были приняты временные меры в рамках исполнения решения московского арбитражного суда о взыскании дивидендов. В результате арестованы активы Google Belgium на общую сумму 115 миллионов евро. Аналогичное заявление "Гугла" изучает суд в Испании, признавший свою компетенцию для рассмотрения запроса.

Кроме того, соответствующие обращения направлены конкурсным управляющим российской "дочки" Google в судебные органы Сербии, Турции, Бразилии, Алжира, Египта и ОАЭ.