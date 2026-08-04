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Российский "Гугл" обратился в суды для возврата десяти миллиардов рублей - РИА Новости, 04.08.2026
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09:23 04.08.2026
Российский "Гугл" обратился в суды для возврата десяти миллиардов рублей

Российский "Гугл" обратился в суды 10 стран для возврата 10 миллиардов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ООО «Гугл» добивается признания и исполнения решения российского суда о взыскании с американской Google International LLC около 10 миллиардов рублей незаконно выплаченных дивидендов в 10 странах.
  • Арбитражный суд Москвы признал незаконным перечисление «Гуглом» почти 10 миллиардов рублей дивидендов в адрес материнской компании Google International LLC в 2021 году.
  • В ЮАР и Франции приняты обеспечительные меры в отношении активов Google, а в Бельгии арестованы активы Google Belgium на общую сумму 115 миллионов евро.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Обанкротившаяся российская "дочка" Google в 10 странах добивается признания и исполнения решения российского суда о взыскании с американской компании около 10 миллиардов рублей незаконно выплаченных ей дивидендов, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что обращения ООО "Гугл" рассматриваются сейчас судами Франции, Испании, Бельгии, Сербии, Турции, Южно-Африканской Республики, Бразилии, Алжира, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Google обжаловал взыскание 160 миллиардов рублей в пользу "Гугла"
27 июля, 12:12
Арбитражный суд Москвы в 2024 году по заявлению конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского признал незаконным перечисление "Гуглом" в адрес ее материнской американской Google International LLC в 2021 году почти 10 миллиардов рублей дивидендов. Это решение затем подтвердили вышестоящие инстанции, включая Верховный суд России.
Первое заявление о признании и приведении в исполнение судебного акта арбитражного суда Москвы было подано в ЮАР, и Верховный суд провинции Гаутенг в мае 2025 года распорядился об аресте активов Google. В декабре того же года обеспечительные меры в отношении имущества были приняты компетентными органами Франции.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, в июне этого года в Бельгии также были приняты временные меры в рамках исполнения решения московского арбитражного суда о взыскании дивидендов. В результате арестованы активы Google Belgium на общую сумму 115 миллионов евро. Аналогичное заявление "Гугла" изучает суд в Испании, признавший свою компетенцию для рассмотрения запроса.
Кроме того, соответствующие обращения направлены конкурсным управляющим российской "дочки" Google в судебные органы Сербии, Турции, Бразилии, Алжира, Египта и ОАЭ.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Долг "Гугла" может составить 91,5 квинтиллиона рублей
24 июля, 15:19
 
ЭкономикаМоскваООО "Гугл"GoogleДевятый арбитражный апелляционный судИспанияФранция
 
 
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